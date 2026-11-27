Il caso de gennaro

Tentano di fermare l’indagine su “Mafia e Appalti”. I familiari: “Pubblicate tutta la lettera testamento”

Prosegue senza sosta l’assedio alla Commissione antimafia e al procuratore Salvatore De Luca per impedire di far finalmente luce sulla morte di Paolo Borsellino. Dopo le richieste di fermare la relazione su «Mafia e appalti», il dossier dei carabinieri del Ros a cui lavorava Borsellino e che venne archiviato in fretta e furia dai colleghi, è di ieri la notizia che sarebbe addirittura pronto un intervento della Procura di Catania nei confronti del procuratore nisseno. La Procura di Catania è competente sui reati commessi dai colleghi di Caltanissetta. Allo stato non è però chiaro cosa avrebbe fatto di penalmente rilevante De Luca. Ma tanto è bastato per aumentare la pressione su quest’ultimo. Il fronte delle critiche su «Mafia e appalti», che ipotizzava un legame fra Cosa nostra e i grandi gruppi imprenditoriali del Nord e che è fra le concause, come hanno scritto i giudici, della morte di Borsellino, si allarga ogni giorno di più dopo la morte di Gianni De Gennaro.

Dal centrosinistra sono arrivate pressioni sulla presidente della Commissione, Chiara Colosimo (FdI), perché interrompa o rinvii il lavoro sulla relazione. Cafiero De Raho (M5s) ha sostenuto che chiudere il capitolo significherebbe «voler chiudere gli occhi al Paese». Rosy Bindi, la pasionaria dem, ha accusato la Commissione di essere finita in una trappola e di avere utilizzato i magistrati di Caltanissetta. Il bersaglio è sempre lui, De Luca, che ha condotto le indagini sulle vicende legate ai documenti riservati dell’ex dirigente della Squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera e ha riportato in primo piano, dopo 35 anni, il dossier «Mafia e appalti».

L’ipotesi di un’indagine a Catania viene agitata come una clava sul procuratore nisseno, già sottoposto a una pressione mediatica e politica crescente nell’imbarazzante silenzio dell’Anm e del Csm. De Luca è da giorni nel mirino. Ieri in un articolo spiegava che sarebbe mosso dalla “rivalsa”. Secondo ricostruzioni attribuite a persone a lui vicine, il procuratore avrebbe concentrato la propria attività investigativa su “Mafia e appalti” per una sorta di risentimento maturato nel corso della carriera, dopo avere mancato alcuni riconoscimenti professionali. Una lettura che sposta il confronto direttamente al profilo psicologico del magistrato.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, comunque, ha escluso ispezioni sull’attività giudiziaria svolta dalla Procura. Anche la lettera di De Gennaro, diffusa ieri in esclusiva dal Corriere, a parte le parole durissime contro De Luca, al quale viene attribuita una responsabilità morale per quanto gli è accaduto, non contiene rivelazioni eclatanti. Ci sono la difesa della propria condotta, il richiamo alla fedeltà alle istituzioni, ma non emergono nuovi nomi, confessioni o elementi capaci, da soli, di riscrivere la ricostruzione delle stragi.

Proprio sulla pubblicazione della lettera è intervenuta ieri la famiglia De Gennaro. I familiari auspicano che quella che l’ex capo della Polizia ha definito il proprio “testamento morale” venga resa pubblica integralmente, nel rispetto della legge e delle prerogative delle procure che indagano sulla sua morte. La lettera era stata sequestrata nella sua casa ed aperta nella sede dei carabinieri del Ris. Poi la pubblicazione sul Corriere.

Nella stessa nota si chiede il massimo riserbo sulle lettere indirizzate direttamente o indirettamente ai familiari e alle persone a loro vicine, contestando qualsiasi divulgazione, anche parziale, del loro contenuto. Il copione, a questo punto, è piuttosto evidente: si mette sotto accusa il procuratore che ha indagato, si ipotizzano nuovi accertamenti a suo carico e si arriva perfino ad attribuirgli una “rivalsa” personale. Tutto pur di non restare sul terreno più scomodo: quello di «Mafia e appalti», dei rapporti tra Cosa nostra, imprenditoria e politica e delle omissioni che ancora attendono una spiegazione. De Luca è il bersaglio. Il dossier, invece, rischia di finire nuovamente in un cassetto. Intanto, a Caltanissetta, l’udienza del riesame è stata rinviata al 17 dicembre.