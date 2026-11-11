Scuole evacuate, paura e disagi. Il ministro Valditara: “Nessun rischio concreto”

tutti fuori

Oltre 300 scuole interessate dall’allarme bomba

Oltre trecento scuole in tutta Italia interessate dall’allarme bomba scattato questa mattina dopo l’invio di una mail dal contenuto minatorio. Il messaggio ha fatto scattare l’immediata evacuazione di studenti e personale scolastico per consentire le verifiche di sicurezza in moti istituti.

Per quanto riguarda Roma, la mail sarebbe stata recapitata nella mattinata a tutti gli istituti comprensivi statali, con la conseguente disposizione di sgombero dei relativi plessi. Sul fronte della rete dei servizi comunali, l’evacuazione preventiva ha riguardato esclusivamente le scuole dell’infanzia ubicate all’interno degli istituti comprensivi. Gli asili nido non risultano invece coinvolti e le attività educative proseguono regolarmente, pur restando aperta per le famiglie che lo desiderino la possibilità di prelevare anticipatamente i bambini.

Numerosi gli istituti coinvolti su tutto il territorio cittadino, dal Centro alle zone più periferiche, dal Prenestino alla Bufalotta fino all’Eur e a Colli Aniene. Paura e disagi per studenti e famiglie.

«Faremo presto un incontro con il ministro dell’Interno e della Difesa per definire una strategia alla quale ci atterremo», ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, in collegamento con La7. «È evidente che c’è una strategia. Ma dal numero delle scuole coinvolte è evidente che il rischio concreto è inesistente», ha aggiunto.

«Mi dicono dal ministero che sono 300 le scuole oggetto del messaggio, numero probabilmente destinato ad aumentare. Non è la prima volta - dice il ministro a L’aria che tira - Il ministro Piantedosi credo si esprimerà tra non molto. Vorrei innanzitutto cercare di rassicurare l’opinione pubblica perché l’elevato numero di scuole coinvolte dimostra la scarsa attendibilità del rischio. Bisogna essere vigili, ma anche consapevoli che, in un contesto dove la guerra ibrida è sempre più lo strumento per destabilizzare nazioni ed economie, dobbiamo attrezzarci. Il nostro governo ha quindi fatto benissimo a chiedere alla Commissione l’autorizzazione a uno sforamento rispetto al patto di stabilità per poter investire in particolare in cybersicurezza. In passato questi aspetti sono stati trascurati, ma avere la capacità di difenderci e di individuare chi ci attacca è fondamentale».