Mail con allarme bomba alle scuole, controlli ed evacuazioni in tutta Italia

Purtroppo si verifica lo scenario previsto da Il Tempo. Nel testo la minaccia di “genocidio contro gli italiani” e una sigla che mescola russi e islamismo

Un’unica mail inviata a centinaia di scuole ha fatto scattare allarmi bomba in molti istituti in tutta Italia. Al momento sono in corso controlli ed evacuazioni.

A Roma la mail è arrivata in numerose scuole in tutta la città, dal Tuscolano a Roma sud, dalla Tiburtina all’Eur. Il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che ha definito “inesistenti” rischi concreti per studenti e personale, ha parlato di circa 300 istituti interessati in tutta Italia.

Il testo della mail parla di un “genocidio contro gli italiani” e sembra del tutto ascrivibile nel contesto dei cyberattacchi delle ultime settimane, con gli allarmi bomba sugli aerei e nelle redazioni tv in Europa. Eccolo:

“Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani.

Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza.

L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta.

Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro.

Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate".

La sigla citata a una prima analisi non compare in altri contesti e sembra un mix di vari elementi: il lessico jihadista (Vilayat, ovvero “provincia” in arabo, usato dall’ISIS per indicare le sue diramazioni) e il neologismo provocatorio Misoginistan di stampo maschilista. La firma è un nome che richiama l’epoca sovietica (Mikhail Andropov) ed è la stessa delle mail che hanno recentemente scatenato il caos nel traffico aereo.

Scenario odierno previsto da Il Tempo. “Gli attacchi hacker in corso sono un test, una prova, un «sondaggio» rispetto a qualcosa di molto più pesante che qualcuno ha in mente", scrive il direttore Daniele Capezzone nell’editoriale di oggi. E ancora: “Non solo attacchi hacker, non solo rischi per elettricità, Internet e trasporti, ma un uso di sms e mail a livello di massa per scatenare il panico con false notizie e allarmi ben pianificati. Una scientifica semina di paura”.