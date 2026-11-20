odio rosso

Scontri a Bologna tensione a Napoli. Università occupata a Genova

Tensione a Roma e scontri a Bologna durante i cortei studenteschi. Nella Capitale, invece, il corteo diretto al Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato interrotto da un gruppo di incappucciati che ha trascinato alcuni cassonetti in strada, intimando ai presenti di non effettuare riprese. Poi il fitto lancio di bottiglie bombe carta e mattoni davanti al ministero. Alcune bombe carta hanno raggiuntoanche l’ingresso del dicastero.

Nel capoluogo emiliano le forze dell’ordine in assetto antisommossa hanno respinto con cariche di alleggerimento i collettivi che cercavano di raggiungere la sede di Confindustria.

A Napoli bruciata l’immagine della “Banda Bassotti” con i loghi di Cgil, Cisl e Uil, mentre stringe la mano a “Mr Monopoly” di Confindustria. Un rimando all’accordo quadro firmato da tali sigle sindacali e 13 associazioni datoriali, tra le quali appunto Confindustria, il 12 novembre scorso.

A Genova la sede di via Balbi 4 dell’università di Genova è stata occupata dagli studenti guidati dai collettivi e da Usb, che hannoaffisso lo striscione “la scuola non si arruola”.

Sono circa 100 le piazze italiane interessate dalle iniziative sindacali. A Roma il corteo principale della Cgil è partito alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II. Presenti il segretario generale Maurizio Landini, la leader del Pd Elly Schlein e il presidente del M5S Giuseppe Conte.