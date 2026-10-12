Sardegna, raggiunto lo speleologo intrappolato nella grotta: “Ecco cosa faremo”

DOPO L'INCIDENTE

Dopo quasi 24 ore di scavo e delicata rimozione manuale del materiale che ostruiva l’accesso alla cavita, i Vigili del Fuoco e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico hanno raggiunto lo speleologo rimasto bloccato all’interno della grotta in Sardegna al confine tra i territori comunali di Urzulei e Baunei (NU). Si tratta del 31enne Luca Olmetto.

L’uomo risulta tuttavia ancora immobilizzato dai detriti che lo ricoprono e perciò proseguono le complesse operazioni di rimozione della terra e delle pietre per consentirne l’estrazione. A causare l’incidente è stata una frana nella grotta di Gorropeddu, a Urzulei, in Ogliastra.