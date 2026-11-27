Istruzione Passa la riforma con 142 voti favorevoli, 112 contrari e 4 astenuti

Il ministro Valditara: «Attenti ai bisogni di ogni studente»

Il futuro dell’Italia parte dall’istruzione o meglio da quei banchi dove vengono formati i professionisti di domani. Ragione per cui quanto accaduto a Montecitorio rappresenta più di un semplice risultato per l’esecutivo di Palazzo Chigi. Col nuovo dl Scuola, diventato legge (142 voti favorevoli, 112 contrari e 4 astenuti), chi è alla guida del Paese, oltre a manifestare un chiaro sostegno alle famiglie, messe in difficoltà da una crisi senza precedenti, rafforza il diritto al successo formativo di ogni studente.

Tra le novità più rivelanti spicca il limite del 30% agli allievi stranieri nelle classi prime. Una norma di buon senso, considerando che, se non si conosce la lingua italiana, è molto difficile apprendere. Nonostante ciò, non sono mancate le critiche da parte delle opposizioni, che hanno accusato l’esecutivo di trasformare una misura organizzativa in strumento di separazione. Protesta riassunta nei cartelli mostrati ieri in Aula.

Altra innovazione relativa all’integrazione, poi, il divieto di coprire il volto negli ambienti dedicati all’apprendimento. Un chiaro “no” sia al “burqa” che al “niqab”. «Una prova - spiega Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia - di accettazione dei valori comuni».

Il decreto, inoltre, interviene in materia di disabilità, modificando le procedure e le tempistiche di elaborazione del Piano educativo individualizzato (Pei) al fine di rendere più efficace l’organizzazione degli interventi di inclusione.

Cambiamenti pure per quanto concerne il personale, con misure relative al reclutamento dei docenti, alla specializzazione degli insegnanti di sostegno e al rafforzamento delle risorse destinate alle singole categorie.

La svolta più importante, però, è quella legata agli ebook. Il nuovo provvedimento prevede che gli editori mettano a disposizione delle famiglie una versione digitale al 50% del costo della versione cartacea.

A esprimere soddisfazione per quanto approvato, dunque, è l’intera maggioranza, a partire dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. «È la scuola - ribadisce in una nota - che vogliamo, esigente nella qualità dell’insegnamento, attenta ai bisogni di ciascuno e capace di valorizzare i talenti di tutti. L’ultimo voto, inoltre, è una significativa prova di compattezza della maggioranza».

Sebbene le divergenze di vedute tra meloniani e Forza Italia sull’emendamento sui testi digitali, emerse in Commissione al Senato, al momento del voto finale, le divisioni si rivelano ancora utopia e la maggioranza si dimostra blocco granitico.

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