Roma, sfregio alla memoria della dem Habiba Manaa: “7 ottobre? Delegittimato”

POST RIMOSSO

Nel giorno in cui si commemora il pogrom del 7 ottobre 2023 compiuto dai terroristi di Hamas in Israele, a Roma monta la polemica dopo che la dirigente Pd, Habiba Manaa, ha scritto un post choc sul proprio profilo Facebook: “Il genocidio di #BibiHitlerErodeNatanyahu, l’unico creatore e complice di Hamas, ha delegittimato il 7 Ottobre. E di questo ne sono i primi consapevoli i famigliari delle vittime”.

La frase ha suscitato particolare sdegno non solo per la gravità del contenuto, ma soprattutto perché Manaa fa parte dello staff del sindaco Roberto Gualtieri seguendo, per il Comune di Roma, dossier come il collegamento fra la Grande Moschea e la Stazione Termini con un incarico da 47mila euro l’anno. La denuncia è partita dalla piattaforma media Esperia, che sui social ha pubblicato screenshot con i post della Manaa e con parti della delibera con cui le sarebbe stato assegnato l’incarico in Campidoglio.

“Una frase che, nel giorno in cui il mondo ricorda le vittime dell’attacco terroristico, non contiene alcuna condanna esplicita di Hamas, ma tende quasi a giustificarlo. Un post vergognoso. Gualtieri ne prenda le distanze e chiarisca pubblicamente mentre Manaa farebbe bene a dimettersi”, ha commentato da Fratelli di Italia la senatrice Ester Mieli.

Il post è stato cancellato, dopo le polemiche.