inchiesta

Il giornalista sentito come persona informata dei fatti dai magistrati di Roma che indagano sulla “bomba dimostrativa”

“Ho risposto a tutte le domande, penso di aver chiarito tutto e nel processo mi costituirò parte civile”. Così Sigfrido Ranucci lasciando piazzale Clodio, sede del palazzo di giustizia di Roma al termine dell’audizione durata oltre cinque ore dove è stato ascoltato come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato da lui subito il 16 ottobre del 2025, davanti alla sua abitazione di Pomezia. Ranucci è stato ascoltato dal pm Edoardo De Santis alla presenza del procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi.

Per quella vicenda si trova in carcere dall’11 agosto scorso Walter Lavitola, reo confesso dell’attentato in qualità di mandante e a cui viene contestato anche il metodo mafioso. Un mandato di arresto è stato emesso anche nei confronti del cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, accusato di avere partecipato all’azione dinamitarda e tuttora latitante. Proprio Gomes - secondo la procura - sarebbe stato l’intermediario tra Lavitola e la banda di quattro persone che materialmente ha compiuto l’attentato: Antonio Passariello, Marika De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino D’Avino, che furono arrestati il 30 giugno scorso.

A loro, i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati e Roma che hanno condotto le indagini, sono arrivati attraverso l’esame incrociato di tutti i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, “i rilievi tecnico scientifici e l’esame di tutti i tabulati telefonici della vasta cella interessata, consentendo di ricostruire in modo minuzioso le fasi preparatorie, esecutive e successive dell’azione criminosa”. Inoltre, una telecamera installata sulla strada statale pontina, a diversi chilometri di distanza dal luogo del delitto, aveva permesso di individuare una Fiat 500 X, risultata noleggiata in Campania, “e di tracciarne il viaggio di andata verso Roma e il repentino ritorno nelle ore immediatamente successive all’attentato”.

Dopo gli arresti della banda di ‘bombaroli’, che per l’attentato hanno usato un ordigno costituito da una carica detonante composta da “gelatina da cava”, gli inquirenti hanno messo sotto indagine Lavitola con l’accusa di “di aver concepito il disegno delittuoso, dando mandato a Gomes di individuare i soggetti in grado di reperire l’esplosivo e di compiere l’attentato dimostrativo davanti alla villa del giornalista”, si legge nelle carte dell’indagine, dove si fa riferimento al fatto che lo stesso ex faccendiere avrebbe “partecipato personalmente, insieme al cittadino camerunese a un primo sopralluogo esplorativo a Pomezia, il 15 settembre del 2025”.