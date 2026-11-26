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Islam e valori occidentali, l’intervento del giornalista a “È sempre Cartabianca”

L’Islam che si predica in molte moschee d’Italia regolari e non cerca di imporre modelli culturali incompatibili con i principi della Costituzione italiana. È il tema sollevato da Mario Giordano nel corso della puntata di È sempre Cartabianca, su Retequattro. Il giornalista ha raccontato alcuni risultati delle sue inchieste sulle predicazioni nelle moschee italiane, denunciando pratiche e messaggi che ritiene incompatibili con i valori della società occidentale.

«Io ho fatto un’inchiesta: in 8 moschee su 8 di Genova, gli imam predicano la poligamia, invitano a praticarla e suggeriscono anche come far arrivare le seconde mogli attraverso il flusso regolare, facendole passare come badanti», ha spiegato Giordano.

Un altro episodio riguarda una moschea di Brescia, dove, secondo quanto riferito dal giornalista sulla base di una registrazione realizzata con telecamera nascosta, un imam avrebbe sostenuto la possibilità di sposare bambine di nove anni.

«Quello è un problema», ha sottolineato Giordano, indicando nella mancata integrazione il nodo centrale. «Ci sono persone che vengono qui non per integrarsi, ma evidentemente per imporre una cultura che è contraria non solo alla nostra Costituzione, ma alla nostra civiltà». Una denuncia che riporta al centro la necessità di contrastare l’islamismo politico che dietro alla facciata dell’integrazione mette a repentaglio i principi di libertà e i diritti fondamentali su cui si fonda la nostra società.