Quarto grado, “materiale genetico sulle scarpe di Stasi”: la novità dopo 19 anni

Garlasco, la rilettura tecnica del genetista Giorgio Portera: forse sovrapponibile al Dna di Chiara Poggi

Le scarpe di Alberto Stasi sono uno degli elementi più discussi dell’intera vicenda di Garlasco. Sono le Lacoste nere che il giovane, poi condannato in via definitiva per l’omicidio della fidanzata, disse di indossare la mattina del 13 agosto 2007, quando entrò nella villetta di via Pascoli e trovò il corpo di Chiara Poggi. Le consegnò spontaneamente il giorno dopo. Per anni l’accusa le ha considerate uno dei punti deboli del suo racconto: come si poteva attraversare quella casa senza sporcarsi le suole?

Rilettura dei dati

Diciannove anni dopo, una rilettura tecnica dei dati di laboratorio aggiunge un dettaglio nuovo. Lo ha presentato venerdì 6 novembre “Quarto Grado”, il programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi, che ha riesaminato le analisi dell’epoca con il genetista Giorgio Portera, all’epoca in servizio nei Ris. Sulle scarpe c’è il Dna di Stasi, come già risultava dalla relazione del 2007. Accanto a quello, però, comparirebbe una piccolissima porzione di materiale genetico con tre marcatori sovrapponibili al profilo di Chiara Poggi.

Piccole porzioni di Dna

Portera è stato il primo a invitare alla prudenza: “Nel profilo si vede il Dna di Alberto, ma anche delle piccole parti di Dna che si sovrappongono a quello di Chiara. Dobbiamo capire se sia davvero suo o casuale”. Per il genetista la risposta può venire dai calcoli biostatistici. Il dato andrebbe approfondito dalla difesa di Stasi, anche se, ha precisato, “è difficile che questi pochi marcatori possano permetterci di dire che lì dentro ci sia il Dna di Chiara”.

Alberto è entrato nella villetta?

In studio la notizia ha acceso il confronto. Il giornalista Giuseppe Brindisi l’ha definita “una notizia importante, da approfondire”. Con tutti i condizionali del caso, ha osservato, il dato “vorrebbe dire che quella mattina sarebbe entrato nella villetta”, come Stasi ha sempre sostenuto. Più misurato il suo collega Carmelo Abbate: “Non dimostra niente, ma dimostra coerenza” con il racconto del condannato.

Lo scenario giudiziaro

La puntata arriva a pochi giorni dalla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio. La Procura di Pavia gli contesta l’omicidio volontario di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Sarà il gup Luigi Riganti a decidere se mandarlo a processo. Sempio si professa innocente e, raggiunto dalle telecamere del programma, ha detto di aspettarsi la richiesta della Procura: “Non è una cosa che ci cade dal cielo, speriamo di andare in aula il prima possibile a risolvere tutto”. Sul suo stato d’animo ha risposto: “Paura no, tensione”. Ha avuto parole anche per la famiglia della vittima: “Speriamo di essere vicini alla fine di tutto questo, sia per noi sia per loro”.

Il movente sessuale

Secondo l’ipotesi degli inquirenti il movente sarebbe un approccio di natura sessuale respinto dalla ragazza. È la ricostruzione che la difesa contesta con più forza. Per l’avvocato Liborio Cataliotti si tratta di “un’ipotesi non provata” e di una tesi “puramente congetturale”, che si regge sul tentativo di desumere un movente dal profilo caratteriale dell’imputato. Sempio, dal canto suo, dice di non vedere alcun collegamento tra il presunto rifiuto e i video e i soliloqui finiti al centro delle cronache. Ricorda inoltre che quei video non sono citati nell’informativa finale.

Anche Nuzzi ha espresso perplessità sul movente, ricordando che i contatti tra i due erano “pochissimi”: un odio di questo tipo, ha detto, o si coltiva nel tempo oppure serve un episodio che lo faccia scattare. Abbate ha insistito invece sulle telefonate di Sempio a casa Poggi nei giorni precedenti il delitto, che a suo giudizio non si possono liquidare come semplici tentativi di cercare l’amico Marco.

Il comandante del Racis

La novità della serata è stata l’intervista a Michele Cucuglielli, comandante del Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche, che non aveva mai parlato pubblicamente del caso. Alla domanda se le tecnologie attuali avrebbero cambiato il primo sopralluogo, il generale ha descritto il cosiddetto “congelamento digitale” della scena del crimine. Droni e laser scanner permettono oggi di creare copie tridimensionali in cui si può tornare anche dopo anni per misurare distanze e rilevare tracce. Cucuglielli ha citato anche un progetto europeo a cui ha partecipato l’Arma, che ha sviluppato tecniche senza contatto per individuare sul posto le tracce latenti e capirne la natura biologica senza portarle in laboratorio.

Sugli errori che col tempo sono emersi nelle indagini del 2007, il comandante non si è sottratto: “Gli errori umani e le contaminazioni non possono essere esclusi del tutto”. Per questo, ha spiegato, il Racis ha adottato da tempo protocolli rigidi, controllati da enti terzi che certificano i laboratori secondo gli standard internazionali.

Il passaggio più legato all’inchiesta in corso ha riguardato i progressi della genetica forense. Di recente si è discusso molto delle analisi sui pedali della bicicletta di Stasi, i cui esiti, secondo quanto emerso nelle scorse settimane, sarebbero stati comunicati solo in parte. Su questo Cucuglielli ha spiegato: “Con una singola analisi riusciamo a esaminare 24 regioni del Dna rispetto alle 15 di vent’anni fa”. Questo significa profili più discriminanti e la possibilità di interpretare tracce miste o degradate che un tempo restavano indecifrabili. “Una traccia che in passato era di difficile interpretazione oggi potrebbe essere utile per un confronto”, ha concluso.

Ora la parola passa al gup, chiamato a decidere se Andrea Sempio, che per la legge resta innocente fino a sentenza definitiva, dovrà affrontare il processo.