Piazza Santi Apostoli, nel cuore di Roma, non si è riempita come auspicavano i promotori della manifestazione contro la proposta di legge sulla caccia. Eppure le premesse erano ambiziose: ben 76 associazioni ambientaliste, animaliste, scientifiche, escursionistiche e della società civile avevano aderito all’iniziativa, presentandola come una delle più importanti mobilitazioni degli ultimi anni a difesa della fauna selvatica e dell’ambiente.

Il risultato, però, è apparso ben più contenuto rispetto alla portata della rete che aveva sottoscritto l’appello. Centinaia di partecipanti, arrivati da diverse parti d’Italia, non sono bastati a trasformare il presidio in quella prova di forza che gli organizzatori speravano di mettere in campo per condizionare il dibattito parlamentare. Una sproporzione evidente tra il numero delle sigle coinvolte e la capacità di mobilitazione effettivamente dimostrata in piazza.

Non è mancata, invece, la rappresentanza politica. A sfilare contro il provvedimento sono stati Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, insieme a Monica Cirinnà e Alfonso Pecoraro Scanio. Presenti anche esponenti del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle, pronti a ribadire la propria opposizione alla riforma. Una presenza che conferma come la battaglia sul ddl caccia sia diventata anche un terreno di iniziativa politica per le forze di opposizione.

I promotori hanno rivendicato il carattere nazionale dell’appuntamento e la partecipazione di cittadini provenienti da tutta Italia. Ma il dato politico resta: nonostante l’adesione di 76 organizzazioni e il sostegno di diversi partiti, la manifestazione non ha restituito l’immagine di una mobilitazione di massa. Un conto è mettere insieme decine di sigle e lanciare un appello, un altro è riuscire a riempire una piazza. E a Roma, almeno questa volta, la distanza tra le due cose è apparsa piuttosto evidente.