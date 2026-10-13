Papa Leone al Gemelli per l’operazione: l’abbraccio dei fedeli al Pontefice

fiato sospeso

Nel pomeriggio l’intervento per il nodulo al polmone

Papa Leone XIV è arrivato al policlinico Agostino Gemelli di Roma - il “Vaticano Terzo” come lo definiva ironicamente Giovanni Paolo II - dove sarà operato questo pomeriggio. Lo ha riferito la Sala stampa della Santa sede, in una comunicazione ai giornalisti.

“Come annunciato, papa Leone XIV si è recato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli per il ricovero”, si legge nel testo. “Nel pomeriggio di oggi sarà operato per il nodulo al polmone dall’équipe medica di chirurgia toracica guidata dal Professor Stefano Margaritora”. Nella comunicazione si aggiunge: “Ulteriori informazioni saranno fornite nella serata di oggi”.

Papa Leone XIV ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma People wait for Pope Leo XIV to arrive at the Agostino Gemelli Polyclinic in Rome, Tuesday, Oct. 13, 2026, where he's expected to be operated to remove a lung nodule. (AP Photo/Alessandra Tarantino) Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain (Associated Press/LaPresse/APN)

Il Papa, secondo quanto trapelato in precedenza, occuperà una stanza al decimo piano nel reparto solventi. A quanto si apprende da fonti vaticane, non sarà la stessa di papa Francesco. La motivazione è dovuta al fatto che sono in corso dei lavori di ristrutturazione.

Tanti i fedeli che hanno atteso il Pontefice davanti all’ospedale romano così come giornalisti e operatori dei media di tutto il mondo.