Gelo sull’esibizione del cantate a Tel Aviv. La conduttrice di È sempre Cartabianca: “Legittima Netanyahu”. Carrisi: “La musica è strumento di pace. E non dimentichiamo il 7 ottobre”

(È sempre Cartabianca )

Botta e risposta tra Bianca Berlinguer e Albano Carrisi in arte Al Bano nello studio di È sempre Cartabianca, su Rete4. Terreno del confronto il concerto del cantante a Tel Aviv del 13 settembre al Charles Bronfman Auditorium in occasione del Capodanno ebraico.

“Non ritieni che sia stato un po’ grave andare a cantare a Tel Aviv, quando noi sappiamo benissimo non solo quello che sta succedendo a Gaza ma anche quello che sta succedendo in Cisgiordania”, afferma la conduttrice.

Al Bano replica: “Ti faccio una domanda. Mi metto al tuo posto. Secondo te, tutti vogliono la guerra lì? Tutti vogliono il male di Gaza?”.

La giornalista argomenta che in Israele “nessuno si mobilita in maniera tale da far capire che c’è una parte importante della popolazione che non lo vuole. A me sembra che da quando Netanyahu abbia preso il potere le voci che dicono smettiamo di massacrare la popolazione” sono pochissime.

Il cantante ammonisce: “Non dimentichiamo il 7 ottobre”, il massacro messo in atto da Hamas ormai tre anni fa. Berlinguer non molla: andando a Tel Aviv a cantare “non ti sembra di legittimare in qualche modo quel governo?”. “La musica è strumento di pace. Da sempre. La musica è strumento di pace e io difendo questa qualità”, conclude Carrisi.