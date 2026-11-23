LA RICERCA DELLA VERITÀ

Pietas e rispetto per la morte di De Gennaro. «Mafia e appalti» ricostruirà 30 anni di storia

Caro Direttore,

tre punti fermi devono a nostro avviso caratterizzare la gestione giuridica, politica e mediatica di tutta la terribile vicenda segnata dal suicidio di Gianni De Gennaro: l’umana pietas di fronte ad una persona che si toglie la vita, il rifiuto netto di ogni tentativo volto a bloccare le indagini svolte dalla Procura di Caltanissetta che invece deve portarle a conclusione, l’impegno ad evitare che anche questa storia finisca nella solita rissa politica nella quale si finisce col perdere poi il senso di avvenimenti che hanno segnato la storia del Paese.

Infatti ciò che rende di straordinaria importanza il lavoro della procura di Caltanissetta e anche quello della Commissione Antimafia va molto al di là di singoli episodi, ma riguarda una questione sulla quale non ci sembra che ci sia stata la dovuta attenzione anche nelle riflessioni sviluppate in questi giorni da molti giornali. Parliamoci chiaro: le due stragi che hanno segnato in modo drammatico la storia del Paese, quella che a Capaci ha colpito Falcone e la sua scorta, e poi a 57 giorni di distanza a Via D’Amelio ha colpito Borsellino, a nostro avviso vanno considerate nel loro collegamento e sono state l’operazione attraverso cui la mafia ha bloccato la possibilità che Mani Pulite dal Nord attraversasse lo Stretto di Messina e arrivasse in Sicilia: il dossier mafia e appalti era la traduzione siciliana di Mani Pulite e Tangentopoli.

Ora, al Nord i soggetti fondamentali di Mani Pulite erano gli imprenditori, gli uomini di governo nazionali e regionali, i partiti. In Sicilia a questi soggetti se ne sarebbe dovuto aggiungere un altro, cioè la mafia organizzata per gli affari ed essa lanciò due significativi messaggi per far capire che non gradiva affatto questa possibilità. Lo stesso Di Pietro ha testimoniato che Mori e De Donno, non a caso messi fuori gioco imputando loro la falsa trattativa tra Stato e mafia, di fronte alla ambiguità del Procuratore Giammanco sul procedimento mafia e appalti, lo avevano invitato ad estendere l’attacco su Tangentopoli alla Sicilia ma poi non se ne fece niente.

Nel Nord il pool di Mani Pulite entrò come un coltello nel burro e fece fuori cinque partiti (salvando però il PDS e la sinistra DC), molti uomini di governo, vari pezzi delle grandi imprese (anche in questo caso non tutte), e una molteplicità di imprenditori medi e piccoli.

Invece in Sicilia prima è saltato Falcone, poi è stato assassinato Borsellino, ma il 14 agosto il Gip su invito della Procura di Palermo archiviò il procedimento mafia e appalti e fu messa su di esso, è proprio il caso di dirlo, una pietra tombale.

Come si vede, si tratta di un nodo politico e storico di straordinario rilievo e quindi è sacrosanto che la Procura di Caltanissetta e la Commissione antimafia proseguano nella loro azione. A maggior ragione per un fatto specifico: oltre all’archiviazione, il successivo processo per la strage di Via D’Amelio e il conseguente assassinio di Borsellino fu sottoposto a un incedibile depistaggio. Ora tutte le ricostruzioni dicono che il protagonista operativo di quella operazione fu il questore Arnaldo La Barbera che costrinse con le buone e con le cattive un giovane mafioso poco significativo come Scarantino ad assumersi la responsabilità di una operazione criminale di quelle proporzioni per la quale non aveva certo la caratura criminale per poterla realizzare.

Ora, a sua volta, La Barbera, che poi ritroveremo al G8 di Genova a far danni rilevanti specie alla Diaz, era notoriamente collegato a De Gennaro. Questo collegamento ai fini delle ricostruzioni successive può voler dire molto o può anche voler dire assai poco per ciò che riguarda le responsabilità penali. Si tratta di una materia del tutto opinabile rispetto alla quale sono anche legittime le perplessità sulla opportunità di richiedere gli arresti domiciliari per De Gennaro.

D’altra parte, va detto che la Gip che ha rifiutato la richiesta della Procura lo ha fatto dichiarando che probabilmente però De Gennaro aveva sottratto all’attenzione degli inquirenti alcune prove. Quindi come si vede, siamo di fronte a materia del tutto opinabile che avrebbe richiesto e in un contesto purtroppo assolutamente drammatico richiederà accertamenti giudiziari accompagnati se del caso alla dovuta dialettica processuale. Per queste ragioni, con il massimo spirito critico, è assolutamente decisivo per affrontare un nodo della storia italiana (e non solo un episodio) che tutte le indagini proseguano ovviamente con tutte le controdeduzioni e contestazioni insite nelle logiche processuali.

*Presidente ReL

Riformismo e Libertà

Direttore Civiltà Socialista

Riproduzione riservata