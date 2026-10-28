IL CASO

Milano, Youssef Siher esce dal carcere. Il Gip non ha convalidato l’arresto

di Redazione
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Il giudice rimette in libertà Youssef Siher, la presunta mente dietro il Movimento 17 ottobre. La gip di Milano, Tiziana Landoni, non ha accolto la richiesta della Procura - la pm Francesca Crupi e il procuratore capo Marcello Viola - che avevano chiesto il carcere per il 30enne.

L’uomo era accusato di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità del terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.

“Nei post e nel comunicato dianzi richiamati l’indagato non prospetta mai il ricorso ad azioni violente o l’adozione di altri comportamenti integranti fattispecie di reato, né il medesimo risulta aver evocato le gravi violenze verificatesi nelle giornate del 17 e 18 ottobre 2026 (da lui neppure menzionate) quale modello di attuazione delle forme di protesta e di mobilitazione collettiva da lui proposte”.

Landoni, nell’ordinanza con cui non ha convalidato il fermo e non ha applicato alcuna misura cautelare nei confronti di Youssef Siher, il 30enne fondatore del “Movimento 17 ottobre”, accusato dalla Procura e dalla polizia di istigazione a delinquere aggravata e partecipazione violenta a manifestazioni pubbliche.

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