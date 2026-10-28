Carburanti, torna il taglio delle accise sul gasolio. Fino a quando durerà

Dal governo arriva un nuovo provvedimento rispetto il caro carburanti. Da Palazzo Chigi, infatti, è stato varato un altro taglio delle accise sul gasolio per far fronte all’impennata dei prezzi dovuti alle crisi internazionali e in particolare alla chiusura dello Stretto di Hormuz.
Il decreto, pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, prevede per il periodo dal 28 ottobre al 7 novembre una rideterminazione dell’aliquota di accisa sugli “oli da gas o gasolio, usato come carburante” nella misura di “632,90 euro per mille litri”.
La misura viene finanziata con 38,7 milioni derivanti dall’extragettito Iva di settembre.