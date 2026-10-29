Milano, suprematismo e nazismo. Fermato 22enne pronto a colpire ebrei e musulmani

ARRESTATO

Nella sua abitazione pianificava attentati contro una Sinagoga e una Moschea, il 22enne che nell’hinterland milanese è stato arrestato dalle forze dell’Ordine dopo aver progettato minuziosamente le modalità di confezionamento di ordigni esplosivi e la modifica di armi da sparo.

L’analisi dei device ha permesso di documentare la sua attività: dall’autoaddestramento con finalità terroristiche al reperimento di sostanze chimiche per confezionare ordigni, nonché la divulgazione e condivisione di materiale di propaganda e istigazione a delinquere con contenuti suprematisti, accelerazionisti, negazionisti della shoah e xenofobi.

Fra questi figuravano proclami ideologici con denominazioni di “testamento”, scritti e pensieri di Anders Breivik (terrorista autore delle stragi in Oslo e Utoya nel 2011)

Il provvedimento di misura cautelare nasce da una inchiesta della procura di Milano, che ha permesso di ricostruire la sua intenzione di colpire ebrei e musulmani nel capoluogo lombardo.