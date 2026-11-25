A Milano non si sono ancora accese le luci delle imminenti festività, ma divampa già lo scontro politico sul simbolo per eccellenza del Natale. Tutto nasce dalla decisione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Beppe Sala di rinominare l’abete di piazza Duomo come “Albero del Dono”.

Una scelta, quella della rivisitazione del nome, che ha provocato forte sdegno. A guidare l’opposizione contro Palazzo Marino è stata Deborah Dell’Acqua, vice coor­di­na­tore cit­ta­dino di Fra­telli d’Ita­lia Milano, che in una nota bolla la trovata come “inaccettabile”, contestando la necessità di “ricorrere a denominazioni alternative per una tradizione profondamente radicata” nella storia e nell’identità culturale del Paese.

Dell’Acqua va poi all’attacco della giunta di centrosinistra ricordando che “il rispetto delle altre culture non passa attraverso la rinuncia alla propria” e che il capoluogo lombardo “non deve vergognarsi delle sue radici né avere timore di rivendicarle”. Il messaggio al sindaco è netto: “Il Natale non è una ricorrenza da reinterpretare. L’albero di Natale ha già un nome. Si abbia almeno il coraggio di utilizzarlo”.