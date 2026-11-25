Sono circa 7 milioni le donne tra i 16 e i 75 anni che hanno subìto almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita, pari al 31,5% del totale. È il dato che emerge dal report Istat diffuso oggi dal titolo “La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia”.

Nel dettaglio, il documento rileva che il 18,9%, ovvero circa 4 milioni e 189mila donne, ha subito una violenza fisica, mentre il 22,8% ha subìto almeno una forma di violenza sessuale. A fotografare la portata del fenomeno sono i numeri diffusi nella giornata odierna, in occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’.

Sul tema è intervenuto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo cui “la violenza contro le donne è fenomeno che ha caratterizzato e caratterizza passaggi oscuri della storia dell’umanità. Nelle società contemporanee si presenta alimentata da disuguaglianze, stereotipi fondati sulla sopraffazione”. Per il capo dello Stato “cambiano le forme, non la sostanza: la negazione della libertà, dell’autodeterminazione e della dignità di persona delle donne. Le donne devono essere in condizione di poter rivendicare i loro diritti e le istituzioni devono garantire protezione e accompagnamento, affinché possano intraprendere percorsi di autonomia e riprendere in mano la propria vita”.

Mattarella ha ricordato che “a questa responsabilità richiama anche il tema internazionale scelto per il 2026, dedicato alla tutela delle sopravvissute e al contrasto dell’impunità: garantire giustizia a chi subisce violenza e fare in modo che chi la commette risponda delle proprie azioni”. Il presidente ha poi concluso sottolineando che “accanto alla tutela, è fondamentale agire sulle cause culturali e sociali della violenza, partendo dall’educazione: famiglia, scuola e mondo del lavoro hanno un ruolo decisivo nel promuovere relazioni fondate sulla libertà e sulla reciprocità. Uscire dalla violenza è possibile, ed è un compito che riguarda l’intera società: non può dipendere soltanto dal coraggio di una donna”.

Un richiamo all’impegno istituzionale arrivato anche dalla premier Giorgia Meloni, che sui social ha scritto: “Il 25 novembre ci richiama a una responsabilità precisa: contrastare la violenza contro le donne e fare in modo che nessuna vittima resti sola. Dietro ogni caso di cronaca ci sono storie di sopraffazione, minacce e paura, ed è per questo che la sensibilizzazione, pur fondamentale, da sola non basta: deve accompagnarsi a scelte concrete”.