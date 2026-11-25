inchiesta

Quattro lettere, due buste sigillate e un ultimo atto di difesa del proprio operato. Sarebbe questo il contenuto degli scritti lasciati da Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, morto suicida a 78 anni nella sua tenuta di campagna in Maremma, dove sabato scorso, 21 novembre, è stato trovato senza vita dal custode della proprietà. I documenti, sequestrati nella villa dalla Procura di Grosseto e aperti nella sede del Ris di Roma alla presenza dei magistrati - la procuratrice Maria Navarro e i sostituti procuratori Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini - restituirebbero il quadro di un uomo profondamente provato dalle accuse formulate dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta sui presunti depistaggi delle indagini sulla strage di via D’Amelio. Nei manoscritti, che risalirebbero a qualche giorno prima del decesso, segno forse di un suicidio già premeditato, De Gennaro avrebbe affidato le proprie ultime considerazioni a quattro destinatari: la moglie Carla e i figli Giulio e Francesco, il custode e amico Giuseppe Soccu, il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e, infine, l’opinione pubblica, attraverso una lettera accompagnata dall’indicazione “per chi vorrà pubblicarla”.

Sarebbe soprattutto nei due scritti destinati al magistrato nisseno e alla pubblicazione che l’ex capo della Polizia avrebbe affrontato la vicenda giudiziaria, respingendo le contestazioni e rivendicando il proprio percorso professionale. Il passaggio più duro, riportato dal ‘Corriere della Sera’, sarebbe rivolto direttamente al procuratore De Luca: “Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare”. Un’accusa che sintetizzerebbe il sentimento di profonda ingiustizia che, secondo quanto emergerebbe dai documenti, avrebbe accompagnato De Gennaro nelle ultime settimane.

“Sono un uomo dello Stato, tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per le istituzioni”, avrebbe scritto De Gennaro, ribadendo la propria convinzione di aver sempre agito nella legalità. In un altro passaggio avrebbe affermato: “Ho sempre agito nella legalità”. E ancora: “Io sono sempre stato dalla parte della giustizia”. Parole che restituirebbero la linea difensiva già concordata con i suoi legali, gli avvocati Franco Coppi e Francesco Bertorotta, in vista dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame, fissata per il prossimo 1 dicembre.