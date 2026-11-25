a difesa della libertà

Dieci ragioni per cui l'ideologia islamista è una minaccia per le società occidentali

Per Islam politico si intende il progetto di usare la religione islamica per conquistare e gestire il potere e per controllare gli Stati, la legge, i tribunali, la scuola, la famiglia, il corpo delle persone, il loro modo di pensare e il mondo intero. Qui non riguarda l’Islam vissuto come rapporto personale tra il credente e Allah, fatto di preghiera, etica, ricerca interiore e comunità. Chi vive la propria fede liberamente non è un problema. Lo diventa chi pretende di trasformare la propria interpretazione religiosa in una legge obbligatoria per tutti. È ciò che accade con l’Islam politico applicato da gruppi armati come al-Qaeda, l’ISIS e Boko Haram, con i regimi che governano in nome dell’Islam, come l’Iran e l’Afghanistan dei Talebani, e con i partiti che operano nei sistemi democratici e partecipano alle elezioni, come i Fratelli Musulmani.

Il problema riguarda qualunque ideologia che si proclama unica depositaria della verità, tratta chi la pensa diversamente come un avversario da zittire e, nei casi peggiori, da eliminare. Vale per le ideologie religiose, politiche e nazionaliste. Chi vi aderisce legge i fatti attraverso una griglia fissa e perde la capacità di cambiare idea davanti alle prove, di ammettere gli errori, di correggersi.

Il Novecento ne ha dato esempi. L’Unione Sovietica di Stalin negò per anni la carestia del 1932-33 in Ucraina, l’Holodomor, che uccise milioni di persone: ammetterla voleva dire riconoscere il fallimento della collettivizzazione. Il fascismo e il nazismo imposero una sola visione del mondo e portarono Italia e Germania alla guerra e alla rovina. Il meccanismo dipende dalla struttura dell’ideologia e non dal suo nome. Un sistema che vieta il dubbio non può correggersi, accumula gli errori e li paga tutti insieme.

Difendere la libertà, la democrazia e la civiltà occidentale significa opporsi a ciò che imprigiona il pensiero, a chi usa la libertà per imporre la schiavitù, la democrazia come scala o come cavallo di Troia per demolirla e la civiltà per diffondere l’inciviltà.

Per questo l’Islam politico va affrontato e combattuto, e le ragioni sono dieci.

I. Perché non ammette il dubbio e la critica. Un sistema che si dichiara divino e perfetto non può autocorreggersi. Se una regola è considerata sacra, metterla in discussione diventa una colpa. In Iran, dopo la rivoluzione del 1979, la Costituzione ha affidato la guida dello Stato a un religioso, la Guida suprema (velayat-e faqih), che ha l’ultima parola su magistratura, forze armate e televisione di Stato. Offenderla è reato. Le critiche alle scelte economiche e sociali del governo vengono spesso trattate come attacchi all’ordine religioso. Ammettere uno sbaglio equivarrebbe a incrinare la legittimità di chi comanda, quindi le riforme si bloccano.

II. Perché confonde fede e potere. Quando la religione diventa legge dello Stato, la fede smette di essere una scelta libera e diventa un obbligo giuridico. Lo Stato non appartiene più a tutti i cittadini. In Egitto i Fratelli Musulmani governarono con Mohamed Morsi dal giugno 2012 al luglio 2013. La Costituzione approvata per referendum nel dicembre 2012 fu contestata da laici e da copti soprattutto per il ruolo affidato ad al-Azhar e per la definizione dei «principi della sharia». Chi non condivideva quella lettura, musulmani compresi, avrebbe avuto meno diritti. Il governo di Morsi durò un anno e fu rovesciato dall’esercito, quindi quei timori non ebbero il tempo di tradursi in pratica. Invece, il Sudan, governato per anni dall’Islam politico, continua a vivere in guerra civile. Le fonti riportano decine di migliaia di morti verificati e stime fino a oltre 150.000, con 11-14 milioni di sfollati.

III. Perché divide il mondo in «noi» e «loro». Una visione rigida e considerata sacra separa i puri dai deviati. L’ISIS, che nel giugno 2014 proclamò il califfato dopo aver preso Mosul, applicò questa divisione fino in fondo. Considerava illegittimi gli sciiti e i sunniti che non riconoscevano il califfo, e contro gli yazidi condusse una campagna di uccisioni e di riduzione in schiavitù. Al posto dei cittadini con pari diritti restano categorie di persone da sottomettere o da eliminare, e il conflitto non ha fine.

IV. Perché fissa per le donne un ruolo inferiore. L’Islam politico tende ad attribuire agli uomini un ruolo di superiorità e alle donne un ruolo subordinato, e lega l’onore della famiglia al controllo del comportamento, dell’abbigliamento e del corpo femminile. Il caso più chiaro è l’Afghanistan. Dopo il ritorno al potere nell’agosto 2021 i Talebani hanno vietato alle ragazze la scuola oltre la sesta classe e, pochi mesi dopo, l’università alle donne. Alle donne è richiesto di non allontanarsi oltre una certa distanza senza un parente maschio (il mahram) e di non salire da sole su un aereo. Aziende e cliniche hanno ricevuto l’ordine di non servire le donne non accompagnate. Secondo l’ONU i decreti contro donne e ragazze sono più di cento e nel 2026 circa 2,4 milioni di ragazze restano escluse dalla scuola secondaria. L’Afghanistan è l’unico Paese al mondo con divieti di questo tipo. UN Women riferisce che metà delle donne esce di casa una o due volte al mese. Le donne, circa metà della popolazione, sono in gran parte escluse dalla vita pubblica e dal lavoro. L’obbligo di velarsi, fino al burqa, ne è il simbolo più visibile

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V. Perché controlla l’educazione e imprigiona il pensiero. La scuola dovrebbe insegnare a ragionare, a fare domande, a verificare le fonti. Un’ideologia che la governa punta sulla ripetizione e sull’obbedienza. Dopo la rivoluzione del 1979 l’Iran chiuse le università per circa tre anni per epurare corpo docente e programmi, e anche i regimi fascisti e staliniani riscrissero i testi scolastici per esaltare il potere. Una generazione cresciuta senza metodo critico ha meno difese davanti alla propaganda

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VI. Perché punisce chi cambia idea o dissente. Cambiare idea è un diritto, e in un sistema chiuso è vissuto come tradimento. Le accuse di apostasia e blasfemia sono state usate per colpire chi metteva in discussione dogmi o autorità. Nel 1989 Khomeini emise una condanna a morte religiosa contro lo scrittore Salman Rushdie. Nel 1992 lo scrittore egiziano Farag Foda fu ucciso da militanti islamisti dopo essere stato dichiarato apostata da esponenti religiosi. Chi ha dubbi impara a tacere.

VII. Perché ostacola la ricerca. La scienza avanza se le teorie possono essere verificate e smentite. Quando un’ideologia stabilisce in anticipo che cosa è vero, la ricerca ne risente. In Unione Sovietica, Stalin sostenne Trofim Lisenko e le sue teorie agrarie e la genetica mendeliana fu bandita. Molti genetisti persero il posto, finirono in carcere o morirono, come Nikolaj Vavilov, scomparso in prigione nel 1943. Il confronto con l’Islam politico riguarda il metodo assolutista. In Afghanistan l’esclusione delle donne dagli studi superiori toglie al Paese future mediche e ricercatrici, in una società dove la separazione tra i sessi rende difficile farsi curare da personale maschile.

VIII. Perché giustifica la violenza in nome di un fine superiore. Se si agisce per un fine assoluto (Dio, la purezza, la rivoluzione, la nazione), la violenza può essere presentata come un dovere. Al-Qaeda, autrice degli attentati dell’11 settembre 2001, e l’ISIS hanno usato testi sacri per giustificare attentati, esecuzioni e guerre contro i civili. Lo stalinismo e il nazismo fecero lo stesso con l’idea di un «ordine superiore» per legittimare deportazioni e stermini. Quando il fine è assoluto, la dignità delle persone passa in secondo piano.

IX. Perché elimina il pluralismo. Una società aperta ammette opinioni, stili di vita e fedi diverse, purché rispettino la legge. L’ideologia totalitaria impone un solo modello. Nei regimi a partito unico o a ideologia esclusiva, come l’URSS di Stalin e i regimi fascisti, partiti d’opposizione, sindacati liberi e associazioni indipendenti furono sciolti o vietati. In Iran il Consiglio dei Guardiani decide chi può candidarsi. Senza contrappesi chi governa non ha limiti reali.

X. Perché impedisce la riforma dall’interno. Ogni tradizione ha bisogno di rinnovarsi, ma un’ideologia che si presenta come compiuta e sacra tratta chi propone riforme da nemico interno. Il sudanese Mahmoud Mohamed Taha, che proponeva una lettura storica del Corano, fu impiccato per apostasia nel 1985. Nasr Hamid Abu Zayd, studioso egiziano di esegesi coranica, fu dichiarato apostata da un tribunale del Cairo nel 1995 e lasciò il Paese. Quando le porte della riforma restano chiuse, le tensioni si accumulano e finiscono per esplodere in forme più dure.

Le società che crescono e proteggono la dignità delle persone sono quelle che hanno separato il potere politico dalla pretesa di possedere la verità ultima. Le democrazie, con tutti i propri limiti, funzionano meglio perché accettano il conflitto pacifico delle idee, ammettono il dissenso, garantiscono la libertà di stampa, separano i poteri. Quando una legge è ingiusta c’è un modo di cambiarla senza distruggere tutto. Le società dominate da ideologie chiuse non mancano di intelligenza, ma non possono ammettere un errore senza mettere in crisi l’intero potere. Nascondono i problemi, colpiscono chi li segnala e il prezzo cresce nel tempo.

Combattere l’Islam politico significa opporsi a un progetto di potere che comprime la libertà delle persone e rispettare i credenti proprio perché una fede, per essere autentica, deve essere libera. Difendere una società aperta vuol dire difendere il diritto di ciascuno a pensare, a credere, a non credere e a cambiare idea.

È una battaglia culturale e civile che riguarda tutti. Non servono slogan, servono fermezza sui principi e rispetto per le persone, perché un’ideologia che subordina la politica a una verità religiosa, come fa l’Islam politico, va affrontata con serietà e fermezza.