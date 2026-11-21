IL CASO

Una storia di malagiustizia che si è risolta piuttosto velocemente. A finire al centro della vicenda è stato un 50enne di Reggio Emilia, che per 13 giorni è stato ingiustamente detenuto in carcere per uno scambio di persona.

La condanna definitiva a 5 anni e 2 mesi per rapina aggravata, avvenuta nel 2022, era infatti a carico di un suo omonimo. L’arresto era avvenuto lo scorso 25 ottobre, quando le forze dell’Ordine si sono presentate all’alba nella sua abitazione con un’ordine di carcerazione.

A nulla è servito il tentativo dell’uomo, incensurato con famiglia e lavoro regolare, di professare la propria innocenza: nome, cognome e perfino data di nascita coincidevano con quelli del condannato.

Solo dopo il colloquio con i suoi difensori la situazione si è chiarita. I legali hanno fatto una ricerca anagrafica e acquisito la sentenza, riscontrando che il vero colpevole è nato in un altro luogo e risiede in un’altra regione. I difensori hanno quindi presentato un’istanza urgente alla Procura competente, nel Centro Italia, che ha disposto la scarcerazione lo stesso giorno.

Il Tribunale ha poi convalidato la liberazione, riconoscendo l’errore. L’uomo è tornato libero il 6 novembre. Gli avvocati hanno annunciato l’intenzione di presentare una richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione.