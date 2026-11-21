INTERVISTA

L'analista: «I progressisti europei e americani accomunati da un linguaggio identico Parole d'ordine e slogan per colpire lo stesso obiettivo: il modello occidentale»

«Le sinistre occidentali si studiano a vicenda e si contaminano: slogan, parole d’ordine, e linguaggi spesso identici utilizzati per riempire i vuoti ideologici e politici di cui soffrono. Lo stesso accade con l’Islam politico, anche se con dinamiche diverse, dando vita a situazioni contraddittorie e paradossali. Il nemico è però lo stesso per tutti: il modello occidentale». Esiste una grammatica politica comune che lega le diverse anime del progressismo globale, che attraversa l’Oceano e diventa lingua identica per tutti: convergenze casuali o c’è qualcuno che forgia il processo? A questa ed altre domande ha risposto Giovanni Giacalone, analista ed esperto di estremismo islamico e terrorismo e membro IDSF Institute.

Dottor Giacalone, dagli Usa all’Europa la sinistra sembra dire le stesse cose nello stesso modo, utilizzando persino le stesse parole. Qual è il processo attraverso cui si attiva una dinamica del genere?

«Innanzitutto dobbiamo tener conto che i movimenti dell’estrema sinistra sia europei che americani sono prevalentemente di tipologia decentralizzata e orizzontale, dunque il rapporto “cross border” è prevalentemente informale. Detto questo, esiste un linguaggio comune sempre più marcato, alimentato molto dai social media, ma anche dall’importazione in Europa e in Italia di alcuni concetti nati ad esempio nei campus universitari statunitensi, che vanno poi a sovrapporsi al lessico tradizionale di stampo marxista comunista che caratterizza i movimenti europei».

Come avviene questa contaminazione?

«I vari segmenti si studiano e prendono elementi l’uno dall’altro, contaminandosi. Pensiamo ad esempio al movimento Antifa americano, concepito come un continuum con i movimenti europei. Anche se forse oggi accade più il contrario: è la sinistra europea, un tempo più legata a Marx e ai temi della lotta di classe, ad aver importato tutta la retorica e il lessico statunitense relativo invece ai diritti civili, alla questione razziale e al colonialismo. Concetti come quelli di white privilege, di intersezionalità, safe space - tutti legati più a questioni etniche e civili che di classe - sono tipici della New Left Usa; eppure oggi sono arrivati anche qui da noi, pur mancando l’humus storico-culturale in cui sono nati».

Qual è il risultato di queste importazioni linguistiche e concettuali?

«Il risultato è paradossale. Da una parte abbiamo la sinistra americana che si di dichiara antifascista pur non avendo mai conosciuto il fascismo; dall’altra, quella europea che parla di razza, colore della pelle e suprematismo, tutti fenomeni che qui sono privi di retaggio storico. L’impressione è che ci sia questa tendenza a importare concetti, narrative, linguaggi e termini da oltreoceano per riempire i vuoti di cui la sinistra europea soffre da tempo».

La sinistra europea oltre che in crisi di consenso e legittimità sarebbe dunque anche in crisi di contenuti?

«Proprio così. Un buon esempio in questa ottica è stato l’utilizzo del tema - e del linguaggio ad esso legato - relativo alla Palestina».

Cosa intende?

«L’avvicinamento con la questione palestinese è un chiaro tentativo di riempire vuoti politici attraverso temi che sembrano apparentemente slegati con quelli “tradizionali”. La causa ProPal è servita alla sinistra anche per cercare di intercettare tutta quella galassia islamica e musulmana - di per sé divisa, ma accomunata appunto dalla Palestina - in un’ottica di consenso, sia elettorale che politico-culturale. Il progressismo in crisi, in breve, ha usato questo tema per cercare sostegno dai segmenti musulmani della società, che sono sempre più numerosi e influenti».

La battaglia pro Palestina in effetti è un punto in comune anche con gli Usa.

«Esatto. Nei campus americani della Ivy Legue si sono viste numerose proteste: lì sono stati forgiati gli slogan poi utilizzati anche qui - come il «Palestine from the river to the sea» - e anche certe modalità di lotta, come gli accampamenti tendati negli atenei, poi replicati tali e quali in Europa».

Insomma, secondo lei è stato un ponte per unire sia le diverse sinistre tra loro, sia queste con il mondo islamico. Dal punto di vista politico e semantico.

«Sì. Una saldatura tra due mondi in realtà molto diversi tra loro, quando non opposti, che porterà ad un cortocircuito significativo. Basti pensare a come la sinistra in nome di questa saldatura si trovi ormai costretta ad accettare, quando non a difendere, posizioni “lontane”, come quelle sul ruolo della donna, che dovrebbe essere incompatibile con una visione del mondo “progressista”».

Cosa è che li tiene insieme allora?

«L’avversario comune, ovvero il modello occidentale. Con la decisiva differenza che l’Islam politico ha un’idea di come soppiantare il nostro sistema una volta abbattuto, mentre la sinistra non ce l’ha. In questo senso essa sta fungendo da “cavallo di Troia” per una proposta di società che non dovrebbe appartenerle».