Manifestazioni, allerta dell’ambasciata Usa ai cittadini americani: “Profilo basso e lontani dai cortei”

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Sabato a rischio per la violenza organizzata di piazza

Sabato a rischio per la violenza organizzata di piazza. Un’allerta rivolta ai cittadini americani è stata diramata dall’ambasciata statunitense a Roma per l’«elevata possibilità di manifestazioni e proteste a Roma – si legge sul sito dell’ambasciata – e in altre grandi città italiane». L’allerta ricorda poi che «le autorità locali raccomandano vivamente di evitare i percorsi delle manifestazioni e le aree circostanti a Roma nella giornata di sabato 24 ottobre».

L’ambasciata Usa suggerisce ai propri concittadini alcune indicazioni sul comportamento da tenere: evitare le manifestazioni e i grandi assembramenti; seguire i media italiani per tutti gli aggiornamenti e prepararsi a modificare i propri programmi; prestare la massima attenzione alle «possibili minacce» in strada; tenere sempre a portata di mano i documenti; mantenere «un profilo basso» nel caso in cui ci si trovi vicino alle manifestazioni; informare amici e familiari sui luoghi nei quali ci si trova.