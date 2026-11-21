delitto di Garlasco

Pennini nega di aver ricevuto la telefonata e conferma che i primi militari entrarono in casa Poggi senza calzari

Due carabinieri in via Pascoli, a Garlasco, ben 50 minuti prima della chiamata con cui Alberto Stasi denunciò al 118 il ritrovamento del corpo senza vita di Chiara Poggi. È questo il nuovo elemento che riaccende per l’ennesima volta i riflettori sul delitto di Garlasco. A raccontare questo nuovo tassello del mistero Poggi, l’ex maresciallo dei Carabinieri di Vigevano, Roberto Pennini, intervenuto a “Storie Italiane” su Rai1. Secondo il racconto andato in onda, una telefonata avrebbe avvisato due militari della caserma a Vigevano della morte di una giovane in via Pascoli in largo anticipo.

Pennini ha anche rispedito al mittente le accuse di essere lui ad aver ricevuto la chiamata, arrivate negli ultimi giorni sui social. L’ex uomo dell’Arma ha respinto le ricostruzioni e anzi ha ricordato di non essere stato in servizio. Chi abbia fatto quella chiamata e chi l’abbia ricevuta rimane però un mistero. Nessun dubbio invece proprio sul ruolo di Pennini nel giorno dell’omicidio. L’uomo infatti ha chiarito di essere rimasto a casa Poggi fino alle 17 e di essere poi rientrato in caserma insieme all’ex luogotenente Marchetto. “Meno male che c’è l’ex luogotenente Marchetto presente che può testimoniare il fatto che io fino alle 17 sono rimasto lì presso l’abitazione – ha dichiarato – sono tornato in caserma con lui, quindi non ho accompagnato Stasi in caserma”. Pennini ha poi aperto l’ennesimo punto poco chiaro sull’auto di Stasi, chiarendo di non aver visto nessuno rovistare nella vettura, però senza escludere che qualcuno possa averla aperta mentre lui si trovava all’interno della villetta: “Se le portiere erano aperte della macchina, qualcuno le ha aperte, è innegabile”, ha spiegato l’ex maresciallo, senza però riuscire a chiarire chi possa averlo effettivamente fatto.

Nel suo lungo intervento anche un passaggio sulle procedure adottate dagli uomini dell’Arma durante i primi sopralluoghi. Pennini ha infatti confermato che i primi due militari fecero il loro ingresso a casa Poggi senza calzari, prima ancora di scoprire il corpo della giovane. Metodo poco consono che sarebbe rimasto limitato al primo intervento, mentre i colleghi arrivati successivamente avrebbero utilizzato le protezioni previste per legge. Resta però il caso dell’ex luogotenente Marchetto, che sarebbe entrato con i calzari ma senza guanti. Un altro dettaglio che si aggiunge ai tanti interrogativi ancora aperti sul delitto di Garlasco.