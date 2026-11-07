La nuova follia dell’Albanese: «Israele usa i cani per stuprare bimbi»

Delirio ProPal

Diceva il sociologo Vilfredo Pareto che l’agire sociale si compone di «residui» e «derivazioni». Con questa suddivisione strutturale, lo studioso italiano tentava di spiegare che le azioni umane, frutto di pulsioni istintuali, necessitano di una teorica costruzione ideologica che le possa legittimare. È sufficiente questa breve lezione di scienze sociali per inquadrare l’ultimo inquietante post pubblicato su Instagram dal collettivo rosso di Cambiare Rotta, dal titolo «Contro il sionismo, con ogni mezzo necessario».

In questo caso l’indiscriminata ostilità allo Stato di Israele e a coloro che ne difendono il diritto all’esistenza viene giustificata con una didascalia dalla retorica anticoloniale, funzionale a rendere digeribile il tutto e a nascondere l’anima più violenta fra le righe di una locandina fintamente pacifista. «Con ogni mezzo necessario» è infatti una dicitura che palesa la pericolosa deriva nel processo di radicalizzazione sociale, potenzialmente sfociabile persino in una apologia di violenza fisica. Dietro questo appello c’è infatti una vera e propria costruzione del nemico perfetto - oppressore, massacratore di innocenti, genocida - utile a comprimere la complessità del discorso per inibire i freni dell’odio a senso unico. Nulla di tutto ciò sarebbe però possibile senza la «derivazione», una copertura concettuale sdoganata con l’aiuto dei cattivi maestri.

Opinion leader ed esponenti di attivismo e divulgazione che rilanciano le teorie di Hamas, tentando di renderle più digeribili dietro una rivisitazione della nomenclatura: così la «guerra» diventa «Genocidio», il «terrorismo» si evolve in «resistenza» e l’ufficio di propaganda viene spacciato per «Ministero della Salute di Gaza». Un processo che avviene anche ai più alti livelli, anche da parte di chi si avvale del titolo di Relatore Speciale per confondere le acque e spacciare tesi infondate come verità scientifiche dietro pagine e pagine di rapporti.

È il caso di Francesca Albanese, che in un video rilanciato dalla Ong Un Watch diretta da Hille Neuer è arrivata perfino a dire che Israele abbia fatto stuprare i bambini da «cani addestrati in paesi europei». Non solo, addirittura che europei starebbero «lucrando sulla vendita di cani che stupreranno le persone». Una rappresentazione distopica della realtà, priva di qualsiasi fondamento ma comunque esposta con leggerezza nel Parlamento irlandese, davanti agli applausi di chi sottovaluta o avvalla certi concetti. Tra questi c’è il senatore Chris Andrews, che le ha risposto: «Grazie per la tua attività. È di grande ispirazione». Non una obiezione, non un dubbio, ma un’accettazione dogmatica da parte di chi invece dovrebbe lavorare per la ricerca di verità e giustizia.

Simili assurdità non sono però nuova nel novero delle accuse contro lo Stato ebraico. Solo qualche anno fa, infatti, i terroristi di Hamas arrivarono ad affermare che l’IDF addestrasse delfini per tenere le milizie lontane dalle acque territoriali. Il via libera alle gesta dei facinorosi, in questo senso, si colloca proprio qui e produce effetti devastanti tra le giovani generazioni. Che, davanti a un capro espiatorio montato ad arte, smettono di dibattere e appiattiscono il dialogo, occupando le aule con le proprie bandiere come esploratori su una luna: senza accorgersi di essere satelliti, più che pionieri.

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