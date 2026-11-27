influencer

I fatti sono stati segnalati all’autorità giudiziaria e la Digos verifica altri casi analoghi nella provincia

Foglio di via dal comune di Civitavecchia per un anno per Simone Carabella, destinatario di un provvedimento del questore di Roma dopo un episodio in un luogo di preghiera musulmano. La misura è stata firmata al termine dell’istruttoria della divisione anticrimine. Carabella è un influencer, preparatore atletico ed ex paracadutista romano, noto sui social per i video sul degrado urbano e le cosiddette “ronde” nei quartieri della Capitale.

Lo scorso ottobre Carabella si è recato in un centro di preghiera islamico a Civitavecchia e, dopo essere entrato, avrebbe assunto atteggiamenti provocatori e di scherno verso i fedeli, consumando prodotti a base di carne suina e interrompendo il raccoglimento. Prima di allontanarsi, avrebbe prospettato la possibilità di tornare nei giorni successivi per ripetere il gesto.

Carabella avrebbe poi pubblicato sui social le immagini realizzate in diretta durante l’episodio. Nei filmati compariva anche un fedele, con il volto coperto dalla sovrapposizione di un’immagine di un suino, elemento che avrebbe accentuato la provocazione verso la religione musulmana. I fatti sono stati segnalati all’autorità giudiziaria dopo gli accertamenti della Digos di Roma, che sta verificando altri episodi analoghi nella provincia.