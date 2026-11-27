Cortocircuito

La storia del ventenne tunisino salvato dall'espulsione ricorda quella di Youssef, nessun rimpatrio e subito liberi

Se nemmeno quando delinquono e vengono condannati possiamo rispedire nel loro Paese gli stranieri violenti, allora abbiamo un problema. Siamo di fatto disarmati, impotenti. L’ultimo caso è quello di Ilyes Zahani, un ventenne nato in Italia da genitori tunisini condannato a otto mesi per aver aggredito, insieme al fratello e a un amico, un rabbino. Dopo la sentenza, il giovane era stato trasferito in un Cpr in attesa del rimpatrio, disposto dalla Prefettura di Lodi, ma il Tribunale di Milano ha sospeso il provvedimento, ritenendo che non fosse«adeguatamente giustificato» e che non sussistano le «condizioni per procedere», e il ragazzo ha potuto lasciare il centro.

L’attuale normativa sulla cittadinanza, che non prevede fortunatamente automatismi come ius soli o ius scholae, consentirebbe di arginare il fenomeno sempre più allarmante delle seconde e terze generazioni, i cosiddetti maranza, liberandoci dei soggetti più violenti, di chi si macchia di gravi reati e non ha ancora la cittadinanza italiana. Non è abbastanza grave aggredire un rabbino? Non è abbastanza una condanna per «istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa e etnica»? Noi crediamo di sì, a meno di non ritenere che il contrasto dell’antisemitismo debba restare un vuoto appello buono per le giornate commemorative e qualche editoriale. Dobbiamo tenerci in casa ragazzi che se ne vanno in giro ad aggredire la gente mossi da odio religioso?

Un altro soggetto rimesso in libertà dai giudici di Milano è Youssef Siher, l’attivista di origini marocchine al centro dell’inchiesta sul «Movimento 17 Ottobre». Ancora indagato per istigazione a delinquere aggravata da finalità di terrorismo e violenza organizzata, è tornato a postare sui social: «La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l’oppressione. Non molliamo un millimetro».

Ma non finisce qui. In un nuovo post, ha ripubblicato un testo scritto due anni fa sul caso di Ramy, il ragazzo morto a Milano nel novembre 2024 dopo un inseguimento dei carabinieri: «Gli abusi di potere da parte delle forze dell’ordine non sono rari e la profilazione razziale è una realtà tristemente documentata». Così scriveva, e riscrive oggi, sostenendo che come molti altri ragazzi «razzializzati», Ramy avesse «motivo di temere un controllo», e invitando le realtà politiche e sociali impegnate nella lotta contro il razzismo a non limitarsi a considerare le «comunità razzializzate» come bisognose di «assistenza», ma a riconoscerne il «ruolo di soggetti attivi» e a sviluppare «una critica profonda alle dinamiche e alle strutture di potere».

Insomma, ad un mese dal suo rilascio e ancora indagato, Siher rilancia, proseguendo nella sua opera di propaganda d’odio nei confronti di polizia e carabinieri, accusati di razzismo, e alludendo al sovvertimento delle «strutture di potere».

Cosa hanno in comune questi casi? In entrambi il lavoro delle nostre forze dell’ordine, degli investigatori, è stato per ora vanificato, svilito, da una magistratura che sembra non avere a cuore la sicurezza dei cittadini e la tenuta della nostra democrazia.