Gli 007 europei e le “ombre russe” sulle minacce. Hacker contro il mega-tunnel del Brennero

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Le indagini sull’ondata di allarmi bomba e sabotaggi informatici

Ombre russe sugli allarmi bomba. Le agenzie di intelligence e sicurezza europee hanno avviato un’indagine congiunta per verificare un possibile coinvolgimento russo nell’ondata di false minacce che negli ultimi giorni ha provocato la sospensione e il dirottamento di decine di voli in Europa. Lo riferisce il Financial Times, secondo cui alcuni funzionari dell’intelligence ritengono che Mosca sia la principale sospettata, sulla base delle modalità degli episodi, dei precedenti e dei primi elementi emersi dalle indagini.

Guerra ibrida

Una delle ipotesi al vaglio è che le email siano state inviate da attivisti filorussi o gruppi di hacker vicini al Cremlino, nell’ambito della campagna di guerra ibrida contro i Paesi europei. Le fonti sottolineano tuttavia che non esistono ancora prove sufficienti per attribuire la responsabilità degli attacchi alla Russia e che resta da chiarire l’eventuale coinvolgimento diretto dei suoi servizi segreti.

Mega-tunnel nel mirino

Intanto emerghe che un attacco informatico mirato ha colpito i sistemi della società della Galleria di base del Brennero. La notizia data dal qul quotidiano austriaco Tiroler Tageszeitung è stata confermata dalla stessa Bbt Se, che fa sapere che le attività operative non hanno subito ripercussioni. L’attacco sarebbe avvenuto a metà ottobre.

“Bbt Se è stata oggetto di un attacco informatico mirato, nel corso del quale soggetti non autorizzati hanno avuto accesso a dati accessibili tramite Internet - si legge in un comunicato -. Non appena rilevato l’incidente, la società ha attivato i protocolli di sicurezza informatica, provvedendo all’immediato isolamento dei sistemi interessati e avvalendosi del supporto di specialisti esterni in cybersecurity per lo svolgimento delle necessarie analisi forensi. Sono stati avviati tutti gli adempimenti previsti e sono state informate le autorità competenti. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l’incidente non ha avuto ripercussioni sulle attività operative della società. Sono tuttora in corso approfondimenti per accertare i dettagli dell’attacco. Le indagini sono in corso”, conclude la società in una nota.