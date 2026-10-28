Garlasco, spuntano nuovi video di Andrea Sempio: “Ho fatto anche cose che non si possono dire”

Spuntano video inediti di Andrea Sempio dagli atti della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. I filmati sono stati recuperati dall’hard disk e da un vecchio cellulare in uso al giovane, ad oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Nelle registrazioni autoprodotte - è lui che si riprende davanti al pc o al cellulare - Sempio parla a ruota libera, affrontando temi come lo stupro e la violenza sessuale, talvolta anche in modo esplicito.

“Lo stupro è una strategia di riproduzione”

In uno dei video, mostrato in esclusiva ieri sera a Verità Nascoste, il programma condotto da Milo Infante su Rete 4, Sempio definisce lo stupro “una strategia di riproduzione accertata dalla natura”, sostenendo che “nel momento in cui un uomo sta violentando una donna, una parte di lei è sicuramente distrutta e scioccata per quello che accade” mentre “un’altra parte di lei, quella più primitiva, sta ragionando”. Quindi conclude: “Molte donne durante lo stupro sono tranquille e rilassate”. In un altro filmato, girato mentre è a casa davanti al pc, il giovane racconta di aver flirtato con una ragazza, senza però riuscire a finalizzare l’approccio: “C’era una ragazzina davanti a me, che ho avuto diverse occasioni per ‘aprirla’ e non ho aperto. - dice in riferimento all’ipotetico atto sessuale - Non ci ho fatto assolutamente niente perché sono un coglione”. Poi cerca di automotivarsi: “Questa è una cosa che voglio che cambi e da domani vediamo di metterci sotto, con le missioni e vediamo come va”.

“Ho fatto anche cose che non si possono dire”

In un video-selfie, risalente al 2015, Sempio appare visibilmente alticcio e si lascia andare a uno sfogo: “Sai amico mio, - dice rivolgendosi a se stesso - tu hai fatto tante cose in vita tua e neanche le possiamo dire”. Dichiarazioni ambigue che, secondo chi indaga, getterebbero un’ombra sinistra sull’indagato. Tuttavia, ad onor del vero, nei filmati non ci sono riferimenti espliciti a persone o circostanze riconducibili alle accuse che gli vengono contestate dalla Procura di Pavia. Altre registrazioni, mandate in onda oggi a Ore 14, il programma condotto da Salvo Sottile su Rai 2, hanno un tono decisamente più leggero. In uno video girato in auto, mentre è alla guida, Sempio racconta la sua giornata di lavoro. Come l’altro in cui parla di una “challenge dei 365 giorni sulle cose da fare”, quasi fosse una sorta di diario virtuale della sua vita.