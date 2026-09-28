Garlasco, seconda chiusura indagini per Andrea Sempio: per la Procura la scarpa è compatibile

Garlasco

La nota del procuratore Napoleone: nessuna richiesta di revisione per Alberto Stasi

La Procura di Pavia ha notificato la seconda chiusura delle indagini ad Andrea Sempio. “È un 415 bis classico. Nessuna novità, non elenca le prove” riferiscono gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, legali di Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili. La prima chiusura delle indagini risale al maggio scorso. La scarpa modello Frau taglia 42 “è compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio”, lo spiega la Procura di Pavia in una nota in cui dà conto degli esiti delle nuove consulenze, tra cui quella antropometrica sui piedi dell’indagato. Il procuratore Napoleone spiega che “ai consulenti del pm Gianpaolo Iuliano e Nicola Caprioli, è stato conferito l’incarico di esaminare la memoria difensiva con allegata una consulenza dattiloscopica integrativa relativa alla cosiddetta impronta 33 e una consulenza tecnico-calzaturiera di comparazione, concernente la traccia di scarpa rinvenuta nell’abitazione di Garlasco.

I consulenti incaricati dalla Procura hanno rilevato come le osservazioni formulate dalla difesa non introducano elementi nuovi tali da modificare le conclusioni già espresse nelle precedenti valutazioni tecniche della impronta 33, mentre con riferimento alla traccia di scarpa hanno eseguito accertamenti sulle calzature che non consentono di sostenere l’esistenza di un’incompatibilità fisica tra la conformazione del piede di Andrea Sempio e la traccia di scarpa oggetto di analisi. Da ultimo i medesimi consulenti tecnici, sollecitati all’analisi di un’ulteriore consulenza inoltrata dalla difesa Poggi il 24/09/26, hanno depositato una nota sulle dimensioni di una scarpa Modello Frau taglia 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio".

“Si evidenzia che nessuna richiesta finalizzata alla formulazione di una proposta di revisione della sentenza di condanna di Alberto Stasi è mai stata rivolta al Procuratore Generale, la quale è stata e sarà tenuta informata in relazione a ogni aspetto ritenuto di interesse”, quanto scrive ancora il procuratore di Pavia Fabio Napoleone.