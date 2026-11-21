delitto

Resta aperta la questione della data dell’avvelenamento, il 23 o il 24 dicembre

È quasi trascorso un anno. Dei 131 oggetti portati via a luglio dalla casa di via Risorgimento, a Pietracatella, solo cinque possono ancora dire qualcosa sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e di sua figlia Sara Di Vita, 15 anni. Madre e figlia sono state avvelenate con la ricina nei giorni di Natale del 2025. Su quei cinque reperti sono ora previste analisi irripetibili all’Istituto Robert Koch di Berlino, uno dei centri più qualificati al mondo per l’individuazione della tossina. La notizia l’ha data “Quarto Grado”, il programma di Rete 4, che nell’ultima puntata ha dedicato un servizio al caso molisano. Sui restanti 126 oggetti, secondo quanto ricostruito dalla trasmissione, non è stata trovata alcuna traccia di ricina. Nelle settimane scorse alcune indiscrezioni avevano parlato di esito negativo su tutti i reperti.

Per gli altri cinque, si legge nella richiesta di accertamenti tecnici citata nel servizio, un normale esame di laboratorio potrebbe danneggiare o cancellare eventuali tracce utili alla scienza forense. Per questo servono accertamenti che non si possono ripetere, da svolgere con le garanzie previste dal codice di procedura penale. L’elenco è eterogeneo. C’è un sacchetto rosa con del kefir, trovato sulle scale, e c’è un cestino della spazzatura. Poi una borraccia, trovata sul pavimento tra il comodino e il letto, e una bottiglia giallastra con del liquido e dei sedimenti sul fondo. L’ultimo è un pacchetto di guanti da lavoro. Nessuno di questi oggetti, finora, è stato indicato come il mezzo con cui il veleno sarebbe stato somministrato. Sono ipotesi ancora tutte da verificare. Il servizio si sofferma in particolare sul kefir. “Quarto Grado” ha mostrato una parte inedita del verbale reso il 13 gennaio da Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, sulle abitudini della famiglia a colazione. Secondo quel racconto, ognuno mangiava cose diverse, e il kefir lo beveva abitualmente Antonella.

Il punto cruciale resta la data dell’avvelenamento. Per chi indaga, secondo quanto riferito dalla trasmissione, tutto porta alla sera del 23 dicembre. A sostegno di questa ipotesi c’è un dato: la figlia maggiore, Alice, quella sera non era a casa ed è l’unica della famiglia a non aver mai avuto sintomi. Il servizio però mette in fila elementi che complicano il quadro. La relazione dell’Istituto Maugeri di Pavia indica che i sintomi dell’intossicazione da ricina compaiono tra i 15 minuti e le 36 ore dall’assunzione. Le analisi del Centro antiveleni di Pavia hanno trovato nei corpi delle due vittime una concentrazione della tossina elevatissima, 250 volte oltre la soglia letale, secondo i dati riferiti dalla trasmissione. Madre e figlia hanno cominciato a stare male la mattina del 25 dicembre. Con una dose così massiccia, è possibile che i sintomi siano comparsi solo dopo un giorno e mezzo? Il medico legale Benedetta Pia De Luca, che ha eseguito le autopsie, non esclude un’altra data. “I sintomi, per quello che loro hanno riferito, sono comparsi il 25 mattina”, ha spiegato a “Quarto Grado”, “pertanto per noi resta valida la possibilità che l’assunzione sia avvenuta anche il 24 e non solo il 23”. Ha poi aggiunto che il caso non ha precedenti analoghi nella letteratura scientifica con cui confrontarlo. Se l’ipotesi del 24 fosse confermata, l’attenzione si sposterebbe sui pasti di quella giornata, a cominciare dalla colazione. C’è infine un problema di tempi. Secondo quanto riferito nel servizio, dopo circa sette mesi la ricina non lascia più tracce rilevabili. Gli esperti tedeschi sono entrati nella casa di Pietracatella proprio allo scadere di quel periodo, a fine luglio. È possibile che fosse già troppo tardi? Lo diranno gli esami di Berlino. L’inchiesta della Procura di Larino per duplice omicidio va avanti. Le risposte, per ora, si concentrano tutte su cinque oggetti di una casa del Molise.