Eni sconta le bollette di luce e gas: -30% e prezzo bloccato per 2 anni

Lotta al carovita

Come sui carburanti, Eni anticipa tutti e si muove anche sulle bollette. Il Gruppo guidato da Claudio Descalzi ha annunciato un taglio del 30% sui prezzi delle offerte luce e gas, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio. Poche ore dopo, è arrivata la mossa di Enel: ha diffuso una nota in cui ricorda che una sua offerta presente sul suo sito da aprile 2026 è “la più bassa offerta sul mercato nazionale tra gli operatori primari”. Un’offerta che prevede 200 euro l’anno di sconto per una famiglia media. La stessa cifra della stima di Eni, che però riguarda sia luce che gas.

In Italia Enel ha circa 11 milioni di clienti retail. Eni circa 9. L’offerta “Digital luce”, dice Enel, è più bassa del 50% rispetto al prezzo di mercato all’ingrosso “anche considerando le offerte lanciate oggi dai concorrenti”. La stima dell’impatto della scontistica di Eni è calcolata in base a “una spesa di un anno di elettricità imposte escluse” con la nuova offerta “per un’abitazione di residenza con queste caratteristiche (3kW, 2.000 kWh/anno) e una spesa per 1 anno digas riferita ad un cliente Plenitude tipo (600 Smc/anno)”. Quella di Enel considera una famiglia media italiana che consuma 2 MWh l’anno, e ”l’energia venduta è certificata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) come proveniente da fonti rinnovabili", sottolinea il Gruppo. Eni aveva comunicato il suo sconto come parte dell’iniziativa “Eni per l’Italia”. Il gruppo offrirà lo sconto a partire dal 1° ottobre e per quei clienti che sottoscriveranno l’offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, con prezzo bloccato per 2 anni, “mantenendo altresì invariati i prezzi della materia prima e facendosi così carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento”. Plenitude “valuterà inoltre eventuali successive misure a supporto dei consumatori in funzione dell’evoluzione degli scenari di mercato”. Da quanto si apprende, anche i vecchi clienti potranno aderire all’offerta di Eni Plenitude effettuando un cambio prodotto. Sull’iniziativa di Eni ha parlato anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, lodando l’iniziativa sui carburanti e auspicando che altri seguissero la società di Descalzi anche sulle bollette.