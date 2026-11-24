MISTERO

Spunta un nuovo telefonista nella vicenda di Emanuela Orlandi. Gli accertamenti tecnici del Ris dei Carabinieri avrebbero condotto gli investigatori sulle tracce di un soggetto, mai emerso prima, il quale si sarebbe reso responsabile di una delle telefonate anonime pervenute ai familiari della giovane cittadina vaticana nei giorni successivi alla scomparsa, avvenuta il 22 giugno 1983 a Roma.

L’identità del telefonista

Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, l’identità del presunto telefonista è ancora sconosciuta. Ad ogni modo, gli approfondimenti effettuati dai tecnici del Reparto Investigazioni scientifiche avrebbero evidenziato “elementi convergenti riguardanti un profilo specifico”. Gli investigatori, coordinati dalla Direzione Distrettuale antimafia (Dda) di Roma, sono al lavoro per raccogliere ulteriori elementi volti “a verificare con precisione l’effettivo coinvolgimento dell’ignoto soggetto” e gli eventuali rapporti con le persone a vario titolo emerse nel vari filoni investigativi.

Il legale della famiglia Orlandi: “Pm e carabinieri non stanno lasciando nulla di intentato”

Raggiunta telefonicamente dalla redazione dell’agenzia stampa Adnkronos, l’avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi, ha espresso parole di apprezzamento nei confronti degli inquirenti che lavorano al caso. “La procura di Roma sta svolgendo tutti gli accertamenti possibili su ogni elemento nuovo o non chiaro. C’è grande apprezzamento rispetto a tutto quello che stanno facendo pm e carabinieri. Non stanno lasciando nulla di intentato ed è questo il metodo, visto che sono passati tanti anni. Bisogna seguire per sperare di trovare una soluzione”. Il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle scomparse Orlandi-Gregori, il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Roscani, ha parlato di “sviluppi importanti”, assicurando di prenderne atto “con attenzione”.

Le telefonate anonime

Le telefonate anonime rappresentano un capitolo importante nella vicenda di Emanuela Orlandi. Molteplici furono infatti i contatti tra misteriosi telefonisti e i familiari dell’allora 15enne dopo la scomparsa. Tra gli interlocutori che fin dall’inizio alimentarono il mistero, figura il nome (quasi certamente fittizio) di Pierluigi, il quale dichiarò di essere in contatto con i presunti rapitori della giovane cittadina vaticana. Un altro telefonista, Mario, raccontò che Emanuela si era allontanata volontariamente da casa e sarebbe rientrata a Roma a settembre, in occasione del matrimonio di una parente. Infine ci sono le telefonate dell’Amerikano, l’uomo con spiccato accento anglosassone che contattò la sala stampa vaticana nel luglio del 1983 per chiedere la liberazione dell’allora terrorista turco Mehmet Alì Ağca in cambio del rilascio di Emanuela.