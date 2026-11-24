Sarà la Procura di Pavia a stabilire se il suo racconto ha un fondamento. La donna che nelle ultime settimane, intervistata in televisione, ha sollevato nuovi interrogativi sull’orario della morte di Chiara Poggi, la ventiseienne uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto 2007, verrà ascoltata dagli inquirenti entro il prossimo mese.

La notizia è stata data questa mattina da Eleonora Daniele nel corso di “Storie italiane”, su Rai 1. La conduttrice ha spiegato che il legale della testimone, l’avvocato Sarno, ha ricevuto ieri una mail di conferma dalla Procura, che Daniele ha detto di aver letto personalmente senza poterla mostrare, perché contiene la data dell’audizione. La donna era stata intervistata circa tre settimane fa dall’inviata del programma, Valentina Garosini, e da allora è comparsa in trasmissione sempre ripresa di spalle, per tutelare la propria riservatezza.

In studio è stato ricordato che le sue dichiarazioni sono state messe in dubbio da diversi opinionisti e giornalisti, alcuni dei quali le avevano chiesto pubblicamente perché non si rivolgesse direttamente agli inquirenti. Uno degli ospiti ha osservato che la scelta di affidarsi a un avvocato è un segnale di buona fede e che spetterà ora alla Procura, e non ai media, stabilire se la testimonianza sia fondata o meno.

Collegata con il programma, la donna ha raccontato come ha vissuto queste settimane. Ha precisato di non aver parlato della vicenda con nessuno, “a parte mio marito, mia figlia e due care amiche”, e di essersi trovata al centro dell’attenzione quasi per caso: “Questa situazione è venuta dal nulla”. E ancora: “Sono sempre dell’idea che quando qualcosa deve arrivare a te trova il modo per arrivare”.

Non sono mancati i momenti difficili. “Sono sempre stata serena, ci sono stati giorni pesanti per alcune cose che ho letto”, ha ammesso, sottolineando di aver avuto il sostegno del legale e della giornalista. Sul rapporto con l’avvocato ha voluto fare una precisazione: “L’avvocato non l’ho cercato io, ma è stato lui che si è proposto di assistermi, e da lì ho accettato di poter partecipare alle trasmissioni”. Poi, rivolgendosi a chi ha dubitato di lei: “Non cerco visibilità, non sono una folle”.

La testimone ha raccontato che la figlia “è dalla mia parte” e che le amiche con cui in passato aveva già parlato di questo ricordo la conoscono come “una persona corretta”. Dopo la prima intervista, registrata all’aperto, ha confessato di aver avuto timore di essere riconosciuta: “I primi tre giorni ho avuto paura di uscire di casa”, temendo che qualcuno potesse scattarle delle foto. Oggi, però, assicura: “Nessuno mi ha importunata” e “continuo a fare la mia vita tranquillamente”.

Il contenuto delle sue dichiarazioni, e in particolare gli elementi che riguarderebbero la collocazione temporale del delitto, dovrà ora essere verificato dagli investigatori, come avviene per ogni testimonianza. Negli anni la Procura di Pavia ha ricevuto numerose segnalazioni sul caso, non tutte rivelatesi riscontrabili.

L’audizione si inserisce in una fase delicata della vicenda giudiziaria. Per l’omicidio di Chiara Poggi è stato condannato in via definitiva l’allora fidanzato Alberto Stasi. Nell’ambito della nuova inchiesta, all’inizio di novembre la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, che si è sempre dichiarato estraneo ai fatti. L’udienza preliminare è fissata per il 25 febbraio 2027: sarà il giudice a decidere se dovrà affrontare un processo. Fino a una sentenza definitiva, Sempio è da considerarsi innocente.