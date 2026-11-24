Il caso

Colleghi e studenti di fronte al Rettorato di Torino per sostenere Giovanni Boggero. Il docente si presenta con una copia della Costituzione sotto braccio

Il calore di chi lo ha riconosciuto come la parte indiscutibilmente giusta di una vicenda incredibile. La stima verso un insegnante che ha semplicemente difeso il diritto allo studio. Mostrando amore per la sua professione e tanto buonsenso. Erano oltre cinquanta le persone che ieri mattina si sono presentate alle dieci di fronte al Rettorato dell’Università di Torino, per esprimere la propria vicinanza a Giovanni Boggero, professore di diritto costituzionale, involontario protagonista di una storia che il nostro giornale ha seguito fin dagli albori.

Il docente si è presentato con un volume della Costituzione italiana sotto braccio. Un modo per ricordare l’articolo 21, quello che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero, uno dei pilastri della nostra democrazia. «Chi invoca il dissenso non è pronto ad ascoltarlo, purtroppo», ha detto al portale Torino Cronaca. Boggero ha redatto una relazione di merito, sulla contestazione disciplinare pervenutagli a seguito di alcune sue dichiarazioni sull’occupazione. Nello specifico, il giurista aveva sottolineato come, a suo avviso, fosse «in atto un’operazione di fiancheggiamento dell’occupazione da parte di alcuni organi dell’ateneo». In un secondo momento, aveva specificato di riferirsi alla «direzione del Campus Einaudi». Da lì a breve c’è stata la denuncia della direttrice del Campus stesso, Anna Mastromarino (già candidata con il Pd), alla rettrice Cristina Prandi, che ieri mattina ha convocato Giovanni Boggero. La verifica avviata dall’Università di Torino non riguarda la libertà di espressione né il diritto di critica. Lo ha precisato l’Ateneo in una nota diffusa dopo l’audizione del docente.

«L’Università di Torino ribadisce che la verifica non ha mai riguardato né intende comprimere la libertà di espressione o il diritto di critica». L’Università ha spiegato che l’incontro di ieri è stato organizzato nel rispetto dello Statuto, del Codice etico, del Codice di comportamento e delle norme sui procedimenti disciplinari per docenti e ricercatori. L’audizione costituisce una fase ordinaria della procedura, prevista per garantire il contraddittorio e il diritto di difesa. «L’Ateneo riafferma con chiarezza che il merito della verifica non investe la libertà di insegnamento, di ricerca o di manifestazione del pensiero, tutelate dalla Costituzione e dallo Statuto universitario, né l’espressione di opinioni o valutazioni critiche sulle vicende della vita accademica e sulle occupazioni. L’ambito normativo richiamato attiene esclusivamente alla verifica dei profili disciplinari».

Nel primo pomeriggio di ieri abbiamo raggiunto telefonicamente il docente di diritto costituzionale. «Sono stato ascoltato dalla rettrice, dal delegato per gli affari legali di Ateneo, dalla direttrice del personale, dalla responsabile dell’Avvocatura di Ateneo e da altre due funzionarie del settore affari personali - ci ha detto Giovanni Boggero - L’audizione è durata 15-20 minuti. La professoressa Randazzo ha esposto i contenuti della memoria che avevamo depositato venerdì sera. Incontrando attenzione e apprezzamento, direi, da parte della rettrice. Mi è stato chiesto se volessi aggiungere qualcosa, ho fatto un paio di precisazioni ulteriori, dopodiché l’audizione si è chiusa. La tensione era palpabile un po’ da parte di tutti. C’è stato comunicato che il procedimento si chiuderà entro il 2 dicembre, a trenta giorni dalla segnalazione disciplinare. Siamo abbastanza fiduciosi che si arrivi all’archiviazione». Sull’episodio è intervenuta anche la deputata di FdI, Augusta Montaruli: «A Torino se ti opponi a un sistema schierato a sinistra, rischi che ti fanno a pezzi. Al professor Boggero la gratitudine per aver tenuto la schiena dritta».

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