Cosa ha lasciato

Nel casale è stato trovato anche l’hard disk cercato dai pm di Caltanissetta nell’inchiesta sul depistaggio di via D’Amelio

C’è un video che mostra le ultime ore di vita di Gianni De Gennaro. L’ex capo della polizia è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del casale di Fonteblanda, in Maremma, dove si era rifugiato venerdì pomeriggio e dove si è ucciso. È accaduto all’alba di sabato. È quanto rivela questa mattina il “Corriere della Sera”. L’ultimo spezzone di filmato lo mostra fuori dal casotto mentre esplode un colpo verso il terreno e poi entra. È la prova di sparo, per verificare che la sua pistola Ruger 380 funzioni. Quello che è accaduto dopo lo ha scoperto il custode Giuseppe Soccu quando, allertato dalla moglie di De Gennaro, è andato a controllare perché non rispondesse al telefono. E guardando dalla finestra lo ha visto riverso su una poltrona, ormai senza vita, l’arma per terra. Accanto c’erano le lettere per lo stesso custode e i familiari. Le due buste indirizzate “al procuratore di Caltanissetta” Salvatore De Luca e “A chi vorrà pubblicare” sono state invece trovate nella casa. Chi le ha lette parla di toni durissimi con un riferimento a quello “che nemmeno la mafia”, che lo voleva uccidere, “aveva ottenuto”.

Sono proprio quelle lettere il testamento di De Gennaro. E l’intestazione di entrambe lascia intendere la sua volontà di denunciare quello che è accaduto negli ultimi due anni, ma soprattutto negli ultimi dieci giorni con i carabinieri del Ros che hanno perquisito la sua casa e il suo ufficio, quelli dei collaboratori più stretti, l’abitazione del figlio. E con la richiesta di arresto per depistaggio nell’ambito delle indagini sulla strage di via D’Amelio che il gip ha negato, ma i pm volevano ottenere tanto da fare ricorso al tribunale del Riesame. Nei colloqui intercettati De Gennaro aveva respinto in maniera categorica quella che riteneva un’accusa infamante ed è prevedibile che lo abbia fatto con maggior efficacia in quello che ha scritto e indirizzato al capo dei pubblici ministeri di Caltanissetta. “Ho la coscienza a posto”, ripeteva, “non ho nulla da temere”. Certamente temeva invece le conseguenze che questa inchiesta aveva per le persone a lui più vicine. Le lettere sono nelle mani dei magistrati di Firenze e Grosseto che indagano per istigazione al suicidio contro ignoti e saranno loro a decidere quando renderle pubbliche, rispettando le volontà dell’ex capo della polizia. Dopo aver scelto di uscire di scena in maniera così drammatica, aveva evidentemente deciso di rendere invece pubblica la propria posizione con accuse esplicite a chi “vuole riscrivere la storia senza conoscerla”.

Venerdì scorso alle ore 14,30, secondo quanto ha ricostruito il “Corriere della Sera”, De Gennaro è partito da Roma con due borse di documenti: carte processuali, ritagli di giornale, alcuni appunti relativi alle inchieste sulle stragi di mafia e con sé ha portato anche un hard disk, probabilmente lo stesso che i magistrati di Caltanissetta cercavano durante le perquisizioni. In un colloquio intercettato De Gennaro ne parlava sostenendo di averlo affidato al figlio. Ma durante le verifiche effettuate dai carabinieri quel supporto informatico non era stato rintracciato: lo hanno trovato nella villa di Fonteblanda gli investigatori entrati dopo la sua morte, anche in questo caso c’era un appunto scritto a mano: “Ecco quello che cercate, non contiene nulla di rilevante”. Tutto quello che ha lasciato sembra adesso dimostrare che abbia pianificato in ogni dettaglio la scelta di farla finita. Sin da quando ha comunicato alla moglie Carla la decisione di andare in campagna “perché voglio leggermi le carte in tranquillità” dopo aver avuto un lungo confronto con gli avvocati Franco Coppi e Francesco Bertorotta che avevano concordato di chiedere un rinvio dell’udienza al Riesame già fissata per l’1 dicembre. Il video racconta quello che è accaduto dopo. De Gennaro arriva a Fonteblanda alle ore 17,30, entra nella villa, congeda l’autista e l’uomo che si occupa della sua tutela. “Vi chiamo io quando decido di tornare”. Rimane dentro fino a sera. Verso le 22 chiama la moglie: “Ormai è tardi, rientro domani”. I carabinieri che perlustrano la villa trovano il letto intatto, è possibile che abbia trascorso la notte a scrivere. Quando è l’alba la telecamera lo inquadra in giardino, davanti al casotto. In mano ha la pistola, la rivolge verso il terreno e spara, scrive Fiorenza Sarzanini sul “Corriere della Sera”- È la sua ultima immagine. Verso le 7, quando la moglie Carla comincia a chiamarlo il telefono squilla a vuoto e allora chiama il custode e i familiari, dà l’allarme ma per suo marito non c’è ormai più nulla da fare.