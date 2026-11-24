Via D'Amelio

Il caso di depistaggio la cui orchestrazione fu contestata a Arnaldo La Barbera, uomo vicino a De Gennaro

«Chi t’à fice questa lezione?... chi ti mise queste parole in bocca?». Si rivolgeva così Totò Cancemi a Vincenzo Scarantino, il pupo, come lo definì la penalista palermitana Rosalba Di Gregorio, durante il confronto del 13 gennaio 1995. Cangemi capo mandamento di Portanuova, componente della commissione di Cosa Nostra, pentito. E la domanda sorge spontanea: e i Pupari chi erano?

Quella frase viene richiamata dalla Procura generale nell’atto di revisione dei processi Borsellino uno e Borsellino bis e si riferisce agli accesi confronti che si tennero non solo tra Scarantino e Salvatore Cancemi, ma anche con Gioacchino La Barbera e Mario Santo Di Matteo. A verbalizzare presso il ROS di Roma, i pubblici ministeri Nino Di Matteo che imbastirà poi il processo trattativa con Ingroia, Anna Maria Palma, Carmelo Petralia e Francesco Giordano. I pentiti sono sicuramente tre pezzi da novanta, rispetto ad uno spacciatore del quartiere della Guadagna come Scarantino e fu messo ko. Smentite le sue ricostruzioni sui presunti summit preparatori della strage, Scarantino fu definito dai tre un bugiardo e un personaggio totalmente estraneo a Cosa Nostra.

Eppure quei verbali non solo non finirono negli atti del processo Borsellino Uno, conclusosi in primo grado nel gennaio del 1996, ma non influirono neanche nell’esito del Borsellino Bis, concluso in primo grado nel 1999, i cui giudizi rilevarono solo una conseguente “sostanziale debolezza dello Scarantino”.

Allora è lecito chiedersi: vi sono altre responsabilità nel depistaggio sulla strage di via D’Amelio? Perché per anni, il processo trattativa Stato Mafia e annessi, sembra aver svolto la funzione di arma di distrazione di massa.

Perché la polizia giudiziaria non opera in un sistema separato dall’autorità giudiziaria. Le indagini sono dirette dai pm. A loro spetta verificare ipotesi investigative, valutare contraddizioni, impedire che una ricostruzione priva di fondamento diventi verità processuale.

Eppure dopo l’inferno di via D’Amelio, seguito da un complicato sopralluogo, con una serie di anomalie ancora da chiarire, la falsa versione della strage attraversò più processi, determinando condanne di innocenti, per quanto alcuni di essi non fossero certo candidati alla beatificazione, prima di essere demolita dalla collaborazione di Gaspare Spatuzza. Un depistaggio accertato, che lascia aperta una questione: come fu possibile che tanti segnali d’allarme non erano bastati a fermarlo?

Nell’ottobre 1994. Ilda Boccassini, allora impegnata nelle indagini di Caltanissetta, manifestò con una prima lettera ai vertici della Procura gravi dubbi sull’attendibilità di Scarantino. Il 12 ottobre, pochi giorni dopo, firmò con il collega Roberto Sajeva, una seconda nota contenente altri rilievi sulle dichiarazioni del pentito e sulle modalità della loro raccolta.

Non sospetti generici. Ma osservazioni provenienti da magistrati che conoscevano indagini, regole del codice e segnalavano anomalie concrete. Eppure quelle lettere ebbero una sorte singolare: una rimase negli archivi, l’altra non fu ritrovata a Caltanissetta, ma recuperata anni dopo a Palermo, in quanto inviata anche a Caselli. Nessun occultamento deliberato. Ma rimane la domanda: perché ad avvertimenti così autorevoli non seguirono immediate verifica dell’intero impianto accusatorio?

Seguì il terzo segnale di cui si è già detto: il confronto tra Scarantino ed i tre collaboratori di giustizia: Cancemi, La Barbera e Di Matteo.

Morto Arnaldo La Barbera, i tre poliziotti del gruppo investigativo “Falcone-Borsellino” finiti sotto processo sono stati il funzionario Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, rimasti sempre in silenzio, per un reato dichiarato prescritto da una pronuncia della Cassazione nel settembre scorso.

Ad essere indagati dai colleghi di Messina per competenza, invece, i Pm Petralia e Palma, accusati di concorso in calunnia per la gestione di Scarantino. Ma la loro posizione fu archiviata dal GIP di Messina nel 2022. Mai indagato, invece, il Pm di Matteo. Non era nella squadra fin dall’inizio. Anche se a Messina era finito anche un verbale di riunione della Procura Nazionale del 22 Aprile del 2009, in cui Di Matteo definiva la collaborazione di Spatuzza non di particolare rilevanza e manifestava la sua contrarietà alla richiesta di un piano provvisorio di protezione,anche perché le dichiarazioni di Spatuzza, potrebbero rimettere in discussione le ricostruzioni e le responsabilità delle stragi, oramai consacrate in sentenze irrevocabili e l’opinione pubblica potrebberitenere che la ricostruzione dei fatti e le responsabilità di essi,siano state affidate alle dichiarazioni di falsi pentiti. Ossia Scarantino. Il resto della storia la conosciamo.