Dal vademecum anti agenti al supporto legale e psicologico. La rete di sostegno ai violenti

antagonisti e propal

Appuntamenti ogni sabato alle 15 in otto città A Roma la convocazione è al Circo Massimo

Il Movimento 17 ottobre lascia online le tracce della rete che accompagna la mobilitazione.

Nessun mistero, quindi, su chi divulga informazioni sulle manifestazioni, su chi fornisce supporto legale ai fermati o arrestati e neanche su chi incita e sviluppa la piattaforma ideologica che sostiene il Movimento. Non esiste, infatti, un unico burattinaio che muove i manifestanti. Ma per ricostruire la rete basta cercare. L’appello per i fermati a Milano, ad esempio, conduce dal centro sociale Lambretta a un servizio nazionale coordinato da «Un Ponte Per». Seguendo i comunicati si ritrovano collaborazioni avviate mesi prima degli scontri e iniziative legate alle piazze per la Palestina. Il 17 ottobre il Lambretta e il collettivo studentesco Deriva hanno diffuso l’appello per mettere i fermati in contatto con un legale. Sul volantino compare la mail hub4defenders@proton.me. È il recapito dell’Hub di Protezione, attivo dal marzo 2025. «Un Ponte Per» ne dichiara il coordinamento sul proprio sito. Il servizio offre assistenza legale, psicologica e digitale gratuita ad attivisti e organizzazioni. Una segreteria raccoglie le richieste e le indirizza ai professionisti. Ma il rapporto tra Lambretta e Deriva precede quella serata. Su MilanoInMovimento, la «Deriva Night» del 9 maggio al centro sociale era pubblicizzata anche per sostenere le spese legali e dello spazio. Il 30 marzo lo stesso sito ospitava la campagna «Il 22 settembre io c’ero». Fra i partecipanti figuravano Lambretta e Gaza FREEstyle, impegnati nel sostegno per i procedimenti seguiti alla mobilitazione per la Palestina del 22 settembre 2025. Gaza FREEstyle compare anche fra i progetti sul sito di Mutuo Soccorso Milano, il riferimento associativo del Lambretta. La pagina «Chi siamo» dell’Hub elenca una serie di associazioni collegate e lo stesso sito segnala legali che lavorano con Ultima Generazione, Palestine Action e Global Sumud Flotilla.

La struttura pubblica anche «Guidelines for Defenders», una guida di autodifesa giuridica con il coordinamento redazionale di «Un Ponte Per» e curato da un gruppo di avvocati. In copertina si presenta come una «Guida essenziale di autodifesa contro la repressione» rivolta ad attivisti, organizzazioni e movimenti. Il vademecum affronta controlli, perquisizioni, fermi, ricorsi e sicurezza digitale. Un capitolo è dedicato ai rischi legali delle azioni di disobbedienza civile, dai blocchi stradali agli imbrattamenti. Inoltre, descrive un centralino che l’Hub può attivare per raccogliere segnalazioni e coordinare l’assistenza con gli avvocati disponibili, prima e durante le manifestazioni. E poi ci sono anche le guide per la formazione.

A Sud pubblica il programma «Training for Defenders», con tappe nel 2026 a Spin Time a Roma, al Gabrio a Torino e a Mezzocannone Occupato a Napoli. Fra i promotori figurano anche «Un Ponte Per» e l’Hub. Tornando agli scontri dei giorni scorsi, le convocazioni circolavano sotto il nome «Italia in Piazza» già dal 4 ottobre quando è comparso il primo post sul profilo Instagram, mentre il 16 Infoaut ne pubblicava il manifesto contro il carovita, presentato come pacifico e apartitico, con il rimando al profilo bresciano.

Gli appuntamenti arrivavano anche sul canale Telegram del sito. Dopo il fine settimana compare il Movimento 17 ottobre, con la sigla M1710. Sul proprio sito il Partito dei Carc appoggiava Italia in Piazza il 16 ottobre, precisando: «Non sappiamo chi siano esattamente i promotori». Ma non solo. Sul profilo Instagram del Movimento 17 ottobre compare intanto un video di distribuzione ai senzatetto di vestiti indicati come provenienti dai saccheggi. La formula scelta è «Esproprio proletario a Milano». Questa stessa rete continuerà a diffondere le indicazioni per tutti gli appuntamenti che si terranno ogni sabato alle 15 in otto città. A Roma la convocazione è al Circo Massimo.

Riproduzione riservata