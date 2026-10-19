Garlasco, chiesto il reintegro di 81 intercettazioni: cosa dice Sempio

La difesa di Andrea Sempio ha presentato questa mattina un’istanza per chiedere il reintegro di 81 intercettazioni precedentemente considerate irrilevanti dalla Procura di Pavia. Le registrazioni “consentiranno di confortare la nostra tesi difensiva in cui sostenevamo che i soliloqui fossero nient’altro che commenti a podcast o trasmissioni televisive”, ha osservato l’avvocato Liborio Cataliotti nel corso della trasmissione ‘Dentro la notizia’ su Canale 5.

L’iniziativa della difesa di Sempio arriva dopo il deposito di cinque consulenze scientifiche con cui i legali dell’indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, contestano la ricostruzione degli investigatori.

Nella stessa trasmissione è andata in onda un’intervista a Sempio in cui si sono toccati i vari punti dell’indagine a suo carico che potrebbe sfociare in un rinvio a giudizio e quindi in un processo. Sul numero di scarpe che indossava all’epoca, Sempio risponde: “Quando avevo intorno ai 17-18 anni, già avevo il 44. Abbiamo verificato l’impronta a terra, da 2 o 3 angolazioni diverse, prima non era stata verificata in quel modo. Poi si vedrà una volta depositato il tutto. Per noi non è assolutamente un 44 e potrebbe addirittura essere un po’ più piccola del 42, come è sempre stato ritenuto”.