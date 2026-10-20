Oggi il decreto anti maranza: arresto in differita e multe ai genitori di under 14. A Milano 500 militari in più

Sicurezza

Meloni riunisce ministri e vertici forze dell’ordine. Il Tempo anticipa i contenuti del provvedimento: recepite molte norme chieste da Salvini

Un’ora e mezza di riunione a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione sull’ordine pubblico dopo i disordini di piazza dei giorni scorsi. Giorgia Meloni ha chiamato a raccolta i vertici di polizia, carabinieri, guardia di finanza e dell’intelligence oltre ai ministri Francesco Lollobrigida, Guido Crosetto, Matteo Piantedosi, i due vicepremier Antonio Tajani e, videocollegato da Milano, Matteo Salvini che ha sottolineato come «il rafforzamento di Strade sicure sia una vittoria della Lega così molte delle norme inserite nel testo».

Il piano è quello di varare già oggi in un Consiglio dei ministri fissato alle 17.30 un decreto legge in cui «spostare» alcuni provvedimenti contenuti nel disegno di legge Sicurezza in conversione al Senato.

Il Tempo ha potuto leggere in anteprima il testo al varo del governo.

strade sicure

Previsto un incremento di 500 militari a Milano a cui sarà assegnato, per un tempo massimo di 3/6 mesi, la qualifica di agente di polizia giudiziaria/agente di pubblica sicurezza. Nel frattempo verrà accelerato l’iter di approvazione della norma che prevede l’istituzione del carabiniere ausiliare.

modifiche al codice

L’85% dei fermati a Milano sono minorenni, l’intenzione dell’esecutivo è quella di fare in modo di poter contestare loro il reato di devastazione e saccheggio (419 c.p.). Al vaglio anche un’apposita ipotesi aggravata del danneggiamento, funzionale a punire con la reclusione da 1 anno e sei mesi a 5 anni e con sanzioni fino a 15 mila euro chi distrugge, disperde o deteriora cosa mobili o immobili altrui insieme a cinque o più persone. Per chi si macchierà di questi reati è prevista anche la possibilità per le forze dell’ordine di procedere all’arresto facoltativo. Verrà anche estesa l’applicabilità dell’arresto differito entro le 48 ore in presenza di documentazione video fotografica o informatica.

avviso orale

Il Questore può vietare il raduno quando cinque o più persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose.

trattenimento

Il testo stabilisce di «consentire l’accompagnamento e il trattenimento (non oltre le 12 ore) presso gli uffici di polizia di soggetti nei cui confronti sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza».

sanzioni

Si prevede anche una sanzione amministrativa per i genitori di minori che non hanno ancora compiuto 14 anni e che, in concorso con altri coetanei, commettano reati di particolare gravità. Se il genitore non dimostra di aver fatto il possibile per impedire il fatto rischia una multa da 500 a 1000 euro. In caso di reiterazione del reato la sanzione è raddoppiata. Il genitore può essere obbligato a partecipare a dei percorsi di responsabilizzazione e sostegno alla funzione educativa individuati dai servizi sociali territorialmente competenti.

anti -maranza

In seno alla magistratura minorile e ordinaria verranno introdotte delle sezioni specializzate alla trattazione dei reati connessi al fenomeno dei maranza per migliorare il coordinamento investigativo e accelerare l’istruzione dei procedimenti.

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