Crans Montana, Jessica Moretti chiede indennità per infortunio nel rogo di capodanno

Jessica Moretti, proprietaria del locale Le Costellation, ha fatto richiesta di un’indennità giornaliera per infortunio sul lavoro connesso all’incendio del suo locale avvenuto lo scorso capodanno a Crans-Montana.

È quanto emerge da una lettera dell’assicurazione Zurich, che gestisce la pratica, riportata nel dossier dell’inchiesta. Il riferimento della richiesta della donna, si legge nella lettera, è all’evento del 1° gennaio 2026, che viene trattato ai sensi della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (Lainf). Nella lettera, l’assicurazione chiede alla Procura del Cantone Vallese l’autorizzazione per il potenziale versamento delle prestazioni.

“Nell’ambito della procedura in corso presso il vostro ufficio- si legge nella missiva - avremmo bisogno di sapere se eventuali indennità giornaliere possano essere versate sul conto indicato dall’assicurata oppure se dobbiamo versarle a voi. Infatti, secondo quanto riferito dall’assicurata, i suoi conti sono attualmente bloccati e ci chiediamo a quale destinatario dovremo versare le nostre eventuali prestazioni non appena avremo potuto prendere una decisione in merito alla sua pratica”.

Le pm Seppey e Roth hanno scritto: “Al fine di poter esaminare la vostra richiesta, vi chiediamo cortesemente di comunicarci il tipo di indennità giornaliere che volete riconoscere alla vostra assicurata e il relativo fondamento”.

Jessica Moretti e il marito Jacques sono i principali indagati nell’inchiesta sul rogo, nel quale sono morte 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite. Nelle scorse settimane, Jacques era stato arrestato per presunte violenze domestiche nei confronti della moglie.