L'EX SEGRETARIO DEL PAPA

«Serve reciprocità nella libertà religiosa. Non dare per scontata l’integrazione delle seconde generazioni»

Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, di origine egiziana, è stato un diplomatico del Vaticano e segretario personale di Papa Francesco. In quegli anni è diventato la «voce araba» del Pontefice.

Ha accompagnato il Papa nelle sue visite in Egitto e negli Emirati Arabi Uniti e ha contribuito alla stesura e alla promozione del Documento sulla Fratellanza Umana. Oggi è presidente dell’omonima Fondazione e dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo, continuando l’impegno umanitario.

Quale valore conserva oggi il Documento sulla Fratellanza Umana, firmato ad Abu Dhabi nel 2019 da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar?

«Un valore reale e duraturo, purché se ne comprenda l’autentica natura. Si tratta di una dichiarazione morale, non di un accordo teologico. Afferma la pari dignità di ogni essere umano e respinge la strumentalizzazione della religione per giustificare odio, violenza ed estremismo. Cristiani e musulmani possono condividere valori come la tutela della vita, la sicurezza e la concordia sociale, pur muovendo da presupposti teologici profondamente differenti».

Può rappresentare un argine allo scontro tra civiltà?

«Certamente, ma a tre condizioni: che venga letto con onestà intellettuale, evitando derive sincretiste. I principi enunciati devono avere concreta attuazione in Oriente come in Occidente, serve che la reciprocità su libertà religiosa, libertà di coscienza e uguaglianza davanti alla legge, divengano il criterio per misurare gli impegni assunti. Diversamente, rischia di rimanere un gesto simbolico, significativo ma insufficiente».

Quali strategie comuni possono adottare il mondo arabo e l’Occidente per contrastare l’estremismo politico-religioso?

«Nel mondo arabo, il contrasto all’Islam politico intrapreso da diversi Stati rappresenta un segnale incoraggiante. La risposta più duratura passa tuttavia attraverso la riforma culturale e istituzionale, gli investimenti nell’istruzione e il rinnovamento del discorso religioso. Occorre superare la contrapposizione tra credenti e miscredenti e quella narrazione che attribuisce ogni difficoltà all’eredità coloniale. L’Occidente, dal canto suo, deve riconoscere che l’integrazione non è automatica. In alcuni ambienti, anche nelle seconde e terze generazioni, persistono resistenze alla laicità delle istituzioni, alla libertà di espressione e alla pari dignità tra uomo e donna. Senza generalizzare, occorre affrontare questi fenomeni con lucidità».

Come conciliare accoglienza, sicurezza e libertà religiosa?

«Attraverso la fermezza nell’applicazione della legge comune. La tutela delle donne, dei luoghi di culto e dei cittadini più vulnerabili non può essere subordinata al timore di alimentare tensioni sociali. Occorre inoltre distinguere la critica legittima delle dottrine dalla discriminazione dei credenti. Il rispetto delle persone non implica la rinuncia alla libertà di interrogare le fonti religiose. Mondo arabo e Occidente possono collaborare nell’educazione, nella sicurezza e nel sostegno ai riformatori musulmani impegnati contro l’estremismo».

Quanto incidono le differenze teologiche sul dialogo islamo-cristiano?

«Uno degli ostacoli maggiori è l’illusione della trasparenza semantica: credere che utilizzare le stesse parole significhi condividere gli stessi concetti. Il cristianesimo professa un Dio Uno e Trino, mentre l’Islam afferma l’unicità assoluta di Allah, escludendo Trinità e Incarnazione. Gesù, per i cristiani, è il Verbo incarnato, per i musulmani, un profeta. Anche la fratellanza assume significati differenti: universale nella prospettiva cristiana, distinta, nella tradizione islamica classica, dalla fratellanza propria della comunità dei credenti. Riconoscere queste divergenze non significa ostacolare il dialogo, ma sottrarlo all’equivoco».

Come riconoscere gli interlocutori sinceri e affidabili dagli estremisti mascherati?

«Anzitutto dalla coerenza tra parole e comportamenti, verificando che il linguaggio utilizzato davanti al pubblico occidentale corrisponda a quello rivolto alle proprie comunità. Altri indicatori sono la disponibilità a riconoscere le divergenze dottrinali, la condanna incondizionata della violenza e la reciprocità effettiva. È credibile chi rivendica per i cristiani nei Paesi musulmani gli stessi diritti richiesti per i musulmani in Occidente, compresa la libertà di conversione. La fiducia si costruisce nel tempo, ma attraverso i fatti».

Quale futuro, dunque, per il dialogo interreligioso?

«Il dialogo resta una via irrinunciabile, ma deve radicarsi nella verità e nel rispetto reciproco per offrire una prospettiva autentica alle generazioni future. Senza chiarezza e reciprocità si riduce a un esercizio di cortesia diplomatica».