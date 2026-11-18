Femminiciio

Cinque donne uccise in 48 ore. L’ultima viveva a Bossico, in provincia di Bergamo, un paese di meno di mille abitanti sulle alture dell’Alto Sebino, dove i carabinieri non erano mai dovuti intervenire per quella coppia. Aveva 61 anni ed è morta nella casa che divideva con il marito. A dare l’allarme è stato lui, il presunto assassino.

Erano le 18.30 quando il 63enne ha telefonato al 112 e ha detto all’operatore di aver ucciso la moglie. Secondo la prima ricostruzione, riportata dal sito de “L’Eco di Bergamo”, l’avrebbe soffocata. Una pattuglia della stazione di Sovere ha raggiunto l’abitazione poco dopo: l’uomo era lì e si è consegnato spontaneamente. Successivamente sono arrivate l’automedica e l’ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato di rianimare la donna, ma per lei non c’era più nulla da fare.

In serata nella casa sono arrivati, oltre ai militari della compagnia di Clusone con il loro comandante, il nucleo investigativo di Bergamo e il sostituto procuratore. Gli accertamenti scientifici dovranno ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’aggressione. Agli atti non risultano segnali precedenti: né interventi dei carabinieri per liti tra i due né denunce presentate dalla donna. È un silenzio che, come spesso accade, rende ancora più difficile capire che cosa sia successo dentro quelle mura.

Il delitto di Bossico chiude una sequenza drammatica che ha attraversato l’Italia da nord a sud, con il Salernitano come epicentro. A Serre, Immacolata Paolino, 82 anni, sarebbe stata uccisa in casa dal marito di 88 anni. L’uomo l’avrebbe colpita con un’arma da taglio al collo e al torace e avrebbe poi tentato, senza riuscirci, di togliersi la vita. Ad Angri è stata uccisa Assunta Abbruzzese, 50 anni: i sospetti degli inquirenti si concentrano sul secondo dei suoi due figli, un uomo di 28 anni che al momento non si trova. Sempre in provincia di Salerno, a Castel San Giorgio, i carabinieri hanno fermato una persona, la cui identità non è ancora stata resa nota, accusata di aver ucciso Elda Capuano. La donna, 88 anni, è stata trovata morta in casa, colpita da almeno una decina di coltellate.

Nel Frusinate si è invece ripetuto lo schema della telefonata seguita dalla confessione. A San Giorgio a Liri, Gerardo Di Raimo, 80 anni, ha chiamato i carabinieri per dire che la moglie, Domenica Onorati, 78 anni, era morta. Davanti ai militari, secondo quanto riferito, ha poi ammesso di esserne stato lui il responsabile. Sul corpo della donna c’erano segni compatibili con percosse inferte a mani nude e con un bastone.

Sono cinque storie diverse, in territori lontani e spesso con vittime anziane. In almeno tre casi la mano accusata è quella del marito, e la maggior parte dei delitti si è consumata tra le mura di casa.