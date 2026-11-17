IL VOTO

Dopo una lunga discussione e il via libera ai singoli articoli, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il Ddl Antisemitismo. La misura, che promuove formazione e dialogo sul tema, permetterà l’adozione della definizione Ihra, secondo cui: “L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti. Le manifestazioni verbali e fisiche di questo fenomeno sono dirette verso persone ebree o non ebree e/o alle loro proprietà, oltre che verso istituzioni comunitarie ed edifici di culto”.

Oltre a inquadrare il fenomeno, il provvedimento allega anche degli esempi concreti per offrire una visione d’insieme più completa. Si considera infatti antisemita “incitare, sostenere o giustificare l’uccisione o il danneggiamento di ebrei in nome di un’ideologia radicale o di una visione religiosa estremista”, così come “fare insinuazioni mendaci, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate sugli ebrei come individui o sul loro potere come collettività”. Il disegno di legge, che non introduce alcun nuovo reato, chiarisce fin dalle prime righe che le critiche rivolte a Israele non rientrano in questa definizione.

Dai banchi dell’aula, Mara Carfagna è intervenuta proprio su questo punto per delimitare il perimetro del dissenso legittimo, escludendo che si possano confondere le osservazioni politiche verso il governo di Gerusalemme con gli slogan “dal fiume al mare” o con la pretesa che i cittadini italiani di religione ebraica debbano dissociarsi da Israele. Una precisazione importante, utile a togliere il velo di ipocrisia a chi avalla tesi antiebraiche spacciandole per libera espressione.

Al voto, mentre il centrodestra ha votato compatto, il centrosinistra si è andato a spaccare confermando la rottura in casa Partito Democratico fra la linea della segretaria Schlein e l’ala riformista guidata da Del Rio e Fassino.