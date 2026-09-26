Caso David Rossi, simulazioni per ricostruire la morte: la scena riprodotta al Foro Italico

giallo

La finestra ricostruita uguale a quella della sede di Monte dei Paschi di Siena in Rocca Salimbeni e un atleta della stessa corporatura di David Rossi per provare a fare chiarezza sul modo in cui l’ex capo della Comunicazione di Mps - morto dopo essere precipitato dal palazzo della banca a Siena il 6 marzo 2013 - è finito fuori, cadendo poi nel vuoto.

Lunedì 28 settembre, al Foro Italico, avranno inizio le operazioni per la perizia disposta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Rossi e affidata ai consulenti, Robbi Manghi e Marco Nigrisoli, insieme al tenente colonnello Adolfo Gregori del Ris e con l’ausilio dei vigili del fuoco.

La Commissione di inchiesta, per la prima volta a marzo scorso nella relazione intermedia, ha escluso la tesi del suicidio avvalorando quella dell’omicidio e aprendo la strada all’ipotesi di un’aggressione, una colluttazione e poi il volo dalla finestra.

Questa perizia punterà a chiarire «il tassello mancante», ha spiegato il presidente Gianluca Vinci. Ovvero, capire in che modo l’ex manager è finito fuori dalla finestra, per poi cadere a terra in una posizione «molto particolare, con la faccia rivolta verso il muro e le braccia verso l’alto», ha osservato Vinci. «Saranno fatte diverse ricostruzioni».

Il modo in cui è stato forzato a cadere potrebbe aiutare, secondo la Commissione, a fare luce sul contesto dell’azione: «Servirà anche a chiarire se l’ex manager fosse o meno cosciente. E consentirà anche di capire la forza necessaria per quel tipo di operazione, quindi, quanti erano gli aggressori, se uno o più di uno, e la prestanza fisica necessaria», ha concluso.

La nuova Commissione d’inchiesta è stata istituita in questa legislatura per proseguire il lavoro della precedente: la proposta è stata presentata alla Camera il 3 novembre 2022 e approvata definitivamente il 22 marzo 2023. Dal l’inzio dei suoi lavori, la commissione ha svolto finora più di cinquanta audizioni, facendo emergere particolari inediti sulla vicenda.