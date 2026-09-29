Meteo, l’anticiclone non molla la presa: ottobre alle porte ma l’estate continua

previsioni meteo

Temperature anomale su tutta la Penisola: ecco fino a quando durerà il bel tempo

Condizioni di tempo asciutto nella giornata odierna sull’Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo nel pomeriggio qualche isolato acquazzone su Calabria e Sicilia. Anche i prossimi giorni non vedranno sostanziali variazioni con settembre che si concluderà con temperature sopra media anche di 4-5 gradi specie sulle regioni settentrionali. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per il primo weekend di ottobre mostrano ancora un vasto anticiclone dominante sull’Europa con tempo asciutto e clima mite, specie di giorno. Prevista comunque una lieve flessione delle temperature, specie al sud, grazie a correnti più fresche dai quadranti orientali. Anche guardando sul lungo periodo, si prevede che buona parte della prima settimana di ottobre risulterà senza precipitazioni di rilievo.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni ovunque. Tra pomeriggio e sera nuvolosità in aumento al nord-ovest ma senza fenomeni di rilievo associati. Maggiori schiarite al nord-est.

AL CENTRO Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutte le regioni centrali con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo stabile al mattino al sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio qualche addensamento in sviluppo su Calabria e Sicilia ove non si escludono isolati e brevi acquazzoni. In serata tempo asciutto ovunque con ampi spazi di sereno. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD Al mattino tempo per lo più asciutto su tutte le regioni ma con molta nuvolosità al nord-ovest e sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte ancora molte nubi al nord-ovest con possibili anche dei piovaschi specie sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

AL CENTRO Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutte le regioni centrali con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite su tutti i settori, salvo qualche disturbo nuvoloso possibile sulle coste toscane.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo stabile al mattino al sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna, ancora cieli prevalentemente soleggiati sulle altre regioni. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvoloso invece sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime in lieve rialzo al nord e in lieve calo al sud, massime stazionarie o in generale lieve diminuzione su tutta la Penisola.