Cambio alla guida del Corriere della sera. Secondo le ultime indiscrezioni Stefano Barigelli, oggi alla guida della Gazzetta dello Sport dello stesso gruppo, si prepara a ricoprire la carica di direttore al posto di Luciano Fontana.
Alla base del cambio al timone del quotidiano, riporta tra gli altri Dagospia, ci sarebbe la volontà di Fontana, da undici anni e mezzo alla guida del Corriere, di non dover attuare i forti tagli che il gruppo di Urbano Cairo si appresta a fare a via Solferino.
La conferma ufficiale della scelta di Barigelli - 67 anni, da sei a capo della Gazzetta dello sport - dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.