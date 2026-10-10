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Calcio, il Genoa risponde allo sfottò social di Ryanair: “Brutte notizie per voi”

di Redazione
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Un weekend all’insegna del grande calcio della Serie A, quello che da inizio alla seconda settimana di ottobre. Dopo la pausa per le nazionali, le squadre del campionato tornano a sfidarsi per la lotta scudetto e, ad aprire le danze, è stato il Genoa. La squadra di Daniele De Rossi — che veniva da un bilancio di tre sconfitte, un pareggio e una vittoria — si presentava in casa contro la Fiorentina per tentare di invertire la rotta ed evitare esoneri e bruschi cambiamenti.

Su queste difficoltà ha fatto dell’ironia la compagnia aerea irlandese Ryanair, che su X ha scritto: “Brutte notizie per i tifosi del Genoa: questo weekend torna la Serie A”. Sul campo, però, la squadra rossoblù ha difeso il risultato con le unghie e con i denti, portando a casa una vittoria per 2 a 1 contro i viola. Immediata la risposta del club: “Brutte notizie per il social media manager di Ryanair”.

Già lo scorso settembre, la compagnia aveva riservato lo stesso sfottò alla Lazio e al suo successo in campo a scapito del mercato acquisti minimale. Ryanair aveva pubblicato online una foto che, a sinistra, mostra le aspettative di classifica della Serie A alla quinta giornata di campionato (con i biancocelesti posizionati all’ottavo posto), e, a destra, il reale bilanciamento dei punti. Di qui l’ironia: “Voglio gli stessi angeli custodi della Lazio”. Un gol a porta vuota per la squadra, che avevano risposto: “È come il vostro volo delle 8, quello che decolla alle 13″. Un simpatico scambio, ormai divenuto una tattica di marketing.

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