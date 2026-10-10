Calcio, il Genoa risponde allo sfottò social di Ryanair: “Brutte notizie per voi”

Un weekend all’insegna del grande calcio della Serie A, quello che da inizio alla seconda settimana di ottobre. Dopo la pausa per le nazionali, le squadre del campionato tornano a sfidarsi per la lotta scudetto e, ad aprire le danze, è stato il Genoa. La squadra di Daniele De Rossi — che veniva da un bilancio di tre sconfitte, un pareggio e una vittoria — si presentava in casa contro la Fiorentina per tentare di invertire la rotta ed evitare esoneri e bruschi cambiamenti.

Su queste difficoltà ha fatto dell’ironia la compagnia aerea irlandese Ryanair, che su X ha scritto: “Brutte notizie per i tifosi del Genoa: questo weekend torna la Serie A”. Sul campo, però, la squadra rossoblù ha difeso il risultato con le unghie e con i denti, portando a casa una vittoria per 2 a 1 contro i viola. Immediata la risposta del club: “Brutte notizie per il social media manager di Ryanair”.

Già lo scorso settembre, la compagnia aveva riservato lo stesso sfottò alla Lazio e al suo successo in campo a scapito del mercato acquisti minimale. Ryanair aveva pubblicato online una foto che, a sinistra, mostra le aspettative di classifica della Serie A alla quinta giornata di campionato (con i biancocelesti posizionati all’ottavo posto), e, a destra, il reale bilanciamento dei punti. Di qui l’ironia: “Voglio gli stessi angeli custodi della Lazio”. Un gol a porta vuota per la squadra, che avevano risposto: “È come il vostro volo delle 8, quello che decolla alle 13″. Un simpatico scambio, ormai divenuto una tattica di marketing.