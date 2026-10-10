Calcio, Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese. Cos’è successo

La Federcalcio portoghese ha aperto un fascicolo disciplinare a carico di Cristiano Ronaldo, sospendendolo “in via preventiva” in attesa di decisione definitiva. Al centro del provvedimento, la scelta di Cr7 di lasciare senza autorizzazione il raduno della Nazionale lusitana fra il 30 settembre e il 1° ottobre a causa di disaccordi col commissario tecnico Jorge Jesus. Il processo, viene reso noto, sarà “celebrato con urgenza”.

La stella del calcio rischia una squalifica da uno a sei mesi. Intanto, Ronaldo si è scusato, in un comunicato dello scorso 6 ottobre, con i compagni e i tifosi della Rappresentativa nazionale dichiarando di esser disponibile a tornare a vestire la maglia del Portogallo, pur tornando ad attaccare pubblicamente il commissario tecnico.